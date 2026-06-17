Phú Gia Royal Park Quy Nhơn: Bản giao hưởng giữa kiến trúc đẳng cấp và thiên nhiên thuần khiết

Toạ lạc giữa lòng phố biển Quy Nhơn hiền hoà và năng động, Phú Gia Royal Park trở thành biểu tượng an cư mới của giới tinh hoa. Dự án được ví như bản giao hưởng hoàn mỹ, mang nét đẹp kiến trúc Tân cổ điển châu Âu đẳng cấp hoà cùng cảnh quan thiên nhiên thuần khiết, mang đến nơi an cư lý tưởng, hình thành nên cộng đồng cư dân văn minh, tinh tế.

Vị trí độc tôn, kết nối thiên nhiên và phố thị

Phú Gia Royal Park Quy Nhơn là dự án tổ hợp Khu dân cư, dịch vụ và giáo dục phía Tây đường Tây Sơn thuộc phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

Dự án nằm ngay lõi trung tâm thành phố, ôm trọn mặt tiền đường, tựa lưng vững chãi vào dải xanh ngút ngàn của Vũng Chua - “lá phổi xanh” của thành phố. Vị trí này là cửa ngõ kết nối vạn ngả, phía Bắc giáp đường giao thông, phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng và đường giao thông, phía Đông giáp đường song hành với đường Quốc lộ 1D (đường Tây Sơn), phía Tây giáp khu dân cư.

Cư dân Phú Gia Royal Park có thể một bước chạm đến nhịp sống kinh tế, thương mại sôi động bậc nhất, đồng thời có thể thư giãn khoảng trời đầy cây xanh và tận hưởng những cơn gió núi trong lành.

Thiết kế kiến trúc Tân cổ điển, mang đậm dấu ấn hoàng gia châu Âu

Phú Gia Royal Park sở hữu quy mô gồm 273 căn nhà 4 tầng 1 tum, xây liền kề, 2 tòa trung tâm dịch vụ thương mại và 1 trường học liên cấp rộng 4.000m2. Quy hoạch cảnh quan, cây xanh, hệ thống tiện ích nội khu (gym, spa, bể bơi, clubhouse...) được thiết kế chỉn chu, chuẩn chất lượng quốc tế.

Dự án thiết kế theo phong cách tân cổ điển thanh lịch, tinh giản nhưng vẫn giữ nét sang trọng. Các chi tiết như mái vòm, cột trụ cách điệu, chỉ phào nhẹ... giúp căn nhà trở nên nổi bật nhưng vẫn phù hợp với cảnh quan xung quanh.

Không gian bên trọng được thiết kế tối ưu, đón trọn ánh sáng mặt trời và làn gió tự nhiên.

Đặc biệt, chủ đầu tư dành gần 40% diện tích cho mảnh xanh, chú trong phủ cây xanh, đường dạo bộ, vườn cảnh quan đều mát bóng cây. Sự hiện diện của cây xanh và không gian mở đóng vai trò “điều hoà cảm xúc, tạo không gian thư giãn, an nhiên cho cư dân sau những ngày làm việc căng thẳng. Cư dân Phú Gia Royal Park Quy Nhơn sẽ được sống trong môi trường thiên nhiên và cuộc sống đô thị giao hoà.

Hệ tiện ích "Trọn Gói All-in-one" đẳng cấp, riêng tư

Phú Gia Quy Nhơn kiến tạo môi trường sống hiện đại với chuỗi tiện ích đẳng cấp “tất cả trong một”. Nội khu xịn sò với quảng trường Ánh Dương, đài phun nước, sân Pickleball đang đập banh chát chát. Ngoại khu thì đi bộ 300m ra chợ, 500m tới trường, 1km đến siêu thị và vù ga chưa tới 2km là ôm trọn bãi biển Quy Nhơn.

Nơi đây không chỉ đáp ứng nhu cầu nhà ở mà còn hình một phong cách sống thời thượng, chuẩn quốc tế với thương mại nhộn nhịp, khu thể thao phức hợp hiện đại và đặc biệt là hệ thống trường học liên cấp quốc tế.

Tất cả tiện ích được quy hoạch đồng bộ theo kiến trúc liền mạch, giúp cư dân có thể thuận tiện giao lưu, gặp gỡ, tạo nên cộng đồng văn minh tuy nhiên vẫn đảm bảo tính riêng tư của từng gia đình.

Phú Gia Royal Park Quy Nhơn - lời giải cho bài toán an cư và đầu tư

Phú Gia Royal Park được cấp Giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn khu, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (100% diện tích), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho từng sản phẩm. Tấm khiên pháp lý vững chắc giúp Phú Gia Royal Park Quy Nhơn trở thành di sản truyền đời an tâm nhất cho con cháu.

Bên cạnh đó, khi quỹ đất trung tâm Quy Nhơn ngày càng khan hiếm, việc sở hữu Phú Gia Royal Park bây giờ là nắm chắc trong tay bài toán thanh khoản thần tốc và dư địa tăng giá cực nét trong 2 - 3 năm tới.

Việc lựa chọn an cư hoặc đầu tư tại Phú Gia Royal Park thời điểm này còn được bảo chứng bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ của hạ tầng trong khu vực. Dự án là một tác phẩm nghệ thuật kiến trúc Tân cổ điển hoàng gia sang trọng, giúp nâng tầm chuẩn sống và chữa lành tâm hồn giữa lòng thiên nhiên thuần khiết. Sở hữu Phú Gia Royal Park Quy Nhơn là sở hữu một nơi an cư trong lành, bền vững.

Mọi thông tin chi tiết về quỹ căn ngoại giao và chính sách ưu đãi từ Chủ đầu tư, vui lòng liên hệ:

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Website: https://phugiaroyalpark.com.vn/