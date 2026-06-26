Phụ nữ xã Hợp Kim chung tay bảo vệ môi trường

Cùng với việc triển khai các chương trình, nhiệm vụ công tác trọng tâm, Hội LHPN xã Hợp Kim đã tích cực làm đổi thay diện mạo môi trường nông thôn bằng những hành động, việc làm cụ thể, thiết thực.

Đường hoa phụ nữ thôn Mến Bôi, xã Hợp Kim là công trình có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đã thành nếp, chị Ngần Thị Chanh ở thôn Mến Bôi duy trì thói quen phân loại rác thải hàng ngày tại nhà. Các vỏ lon, chai nhựa, giấy vụn được chị cẩn thận gom riêng; rác hữu cơ được tận dụng ủ làm phân bón cho cây trồng. Chị Chanh chia sẻ: Nếp sinh hoạt trên giúp cho không gian sống gọn gàng, sạch sẽ hơn. Các thành viên trong gia đình luôn ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường.

Bên cạnh thói quen phân loại rác lan tỏa trong mỗi gia đình, phong trào thu gom phế liệu cũng hình thành một cách tự nhiên. Cán bộ, hội viên chung tay góp phế liệu tạo nguồn vốn để hỗ trợ các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài bán gây quỹ, một phần phế liệu được tái chế thành đồ dùng hữu ích, đồ chơi cho trẻ.

Chị Bùi Thị Thư – hội viên phụ nữ xóm Nam Thượng hào hứng chia sẻ: Chúng tôi chủ động phân loại và tái chế rác thải. Nhiều chai nhựa được tận dụng làm chậu cây, trồng rau, trồng hoa làm đẹp, trang trí nhà cửa. Từ khi có thói quen này, tôi cảm thấy vui tươi, yêu đời hơn, cuộc sống thêm phần ý nghĩa.

Đồng chí Bùi Thị Hồng Ngân – Phó Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Bám sát chỉ đạo về công tác vệ sinh môi trường, Hội đã phát động và triển khai nhiều đợt ra quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khuôn viên nhà văn hóa. Những công trình, phần việc như đường hoa phụ nữ, hàng cây phụ nữ thu hút sự tham gia, hưởng ứng của đông đảo hội viên, góp phần làm sạch cảnh quan, nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” được triển khai sâu rộng, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hàng năm, 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện 8 tiêu chí của cuộc vận động. Thông qua tuyên truyền, tập huấn, các hộ hội viên được nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường; ý thức tự giác dọn dẹp vệ sinh trong gia đình và không vứt rác thải bừa bãi ra ngoài cộng đồng.

Hội viên phụ nữ thu gom và tái chế rác thải thành những vật dụng trang trí hữu ích, đồ chơi cho trẻ mầm non.

Đến nay, Hội phụ nữ xã đã vận động hỗ trợ 40 hộ hội viên đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”; thành lập và duy trì hoạt động của 8 mô hình “Đường hoa phụ nữ”, mô hình lò đốt rác mini, phân loại rác tại nguồn... Phụ nữ trở thành lực lượng nòng cốt trong xây dựng cảnh quan sáng – xanh – sạch – đẹp, góp phần giữ vững tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Hội viên phụ nữ cũng đi đầu trong việc bảo vệ môi trường sản xuất, ngày càng ý thức hơn trong việc hạn chế lạm dụng phân bón hóa học; thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và giữ gìn vệ sinh môi trường chăn nuôi.

Từ những lớp tập huấn trang bị kiến thức, chị em hội viên phụ nữ toàn xã đã vận dụng vào việc phân loại, xử lý rác thải tại nguồn.

Định kỳ hàng tuần, các thôn, xóm như: Mến Bôi, Mõ, Nam Thượng, Bãi Xe, Sào, Đồng Chờ... thường xuyên tổ chức ra quân quét dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, trồng và chăm sóc cây xanh, giữ cho các tuyến đường làng, ngõ xóm khang trang, sạch đẹp. Cũng theo đồng chí Bùi Thị Hồng Ngân – Phó Chủ tịch Hội LHPN xã, từ những mô hình cụ thể, thiết thực đó, cán bộ, hội viên trong toàn hội đã góp sức cải thiện môi trường sống, lan tỏa thông điệp sống xanh, hướng tới cộng đồng văn minh, bền vững.

Năm 2025, xã Hợp Kim duy trì 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Thành quả đó có đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ với vai trò nòng cốt trong tiêu chí môi trường nông thôn mới, hành động tiên phong thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và đảm nhiệm các công trình, phần việc bảo vệ môi trường.

Bùi Minh