Phú Thọ: 80 năm một hành trình kiêu hãnh, tự hào

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), tại Trung tâm Triển lãm quốc gia Việt Nam, (xã Đông Anh, thành phố Hà Nội) đang diễn ra Triển lãm Thành tựu Đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ sức mạnh tổng hợp của 28 bộ, ngành Trung ương, 34 địa phương cùng hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế hàng đầu.

Không gian triển lãm của tỉnh Phú Thọ thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan

Tại khu vực sảnh 7, nhà Kim Quy, không gian triển lãm của tỉnh Phú Thọ nổi bật, tái hiện một cách sinh động hành trình vươn lên mạnh mẽ của vùng đất cội nguồn dân tộc với 3 khu vực: Không gian - Di sản; huyền thoại vùng đất cội nguồn và Phú Thọ- Hội tụ tinh hoa, tiềm năng và phát triển bền vững.

Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình là các vùng đất địa linh thuộc khu vực trung du miền núi phía Bắc, nơi in dấu những bước chân đầu tiên của người Việt cổ, qua phát triển không ngừng đã dần lắng đọng thành nền văn minh sông Hồng rực rỡ. Từ nền văn minh ấy, Nhà nước Văn Lang - Nhà nước đầu tiên được hình thành, đánh dấu mốc chuyển mình trọng đại trong lịch sử dựng và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Các bạn trẻ quan tâm đến những hình ảnh, hiện vật qua những năm tháng kháng chiến của Phú Thọ

Giai đoạn cách mạng, Nhân dân 3 tỉnh kiên trung dưới lá cờ của Đảng. Năm 1945, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, ba tỉnh đã nhất tề đứng lên giành chính quyền độc lập. Từ đó đến nay, trong suốt chặng đường 80 năm cách mạng hào hùng của dân tộc, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình tự hào góp phần xứng đáng làm nên những thành quả vĩ đại của đất nước.

Nhân dân và du khách chiêm ngưỡng mô hình trống đồng

Người dân chụp ảnh lưu niệm tại khu trung bày di sản Chiêng Mường

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Phú Thọ mới được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình đã mở ra cho Phú Thọ một không gian phát triển mới, rộng lớn hơn, đa dạng hơn về tiềm năng, lợi thế. Đây là vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi khởi nguồn văn hóa, hun đúc bản sắc và hội tụ khát vọng phát triển, không chỉ là không gian của lịch sử và chiều sâu văn hóa, mà còn là vùng đất đầy tiềm năng, bản lĩnh và cơ hội bứt phá trong thời đại mới.

Hòa trong dòng người thăm khu vực trưng bày của tỉnh Phú Thọ có những gương mặt của các Cựu chiến binh sạm màu nắng gió, bước chân chậm rãi nhưng ánh mắt rực sáng, gợi nhớ về một thời oanh liệt.

Cựu chiến binh Đào Anh Tiết ở xã Thư Lâm (Hà Nội) tìm hiểu những tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ với 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình

Ông Đào Anh Tiết ở xã Thư Lâm (Hà Nội), cựu chiến binh chiến trường miền Đông Nam bộ đứng trước những bước ảnh đen trắng, những kỷ vật, tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ với 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc và Hòa Bình (cũ). Ông Tiết chia sẻ:

Trong giai đoạn đấu tranh giành toàn vẹn non sông, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc đã huy động cao nhất sức người, sức của chi viện cho tiền tuyến miền Nam, vừa là hậu phương quan trọng, vượt gian khó, cần cù phát triển sản xuất, vừa trực tiếp chiến đấu giữ gìn quê hương, đất nước.

Những đóng góp lương thực, khí tài, những hi sinh xương máu của lớp lớp người dân ba tỉnh là một trong vô số mạch nguồn sức mạnh làm nên thắng lợi của các cuộc kháng chiến, mà đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân năm 1975 - giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, trong đó có nhiều đồng đội của tôi, nhiều người trong số họ đã không trở về. Ông cũng bày tỏ mong mỏi thế hệ trẻ ngày nay gìn giữ và tiếp tục phát huy truyền thống của lớp lớp thế hệ cha ông đi trước.

Từ một tỉnh thuần nông, Phú Thọ đã và đang trở thành trung tâm phát triển năng động của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, với những bước chuyển mình toàn diện trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, hạ tầng đô thị, quốc phòng - an ninh.

Tham quan triển lãm, Nhân dân và du khách có cơ hội cảm nhận rõ nét sự thay đổi vượt bậc của tỉnh trong 80 năm qua. Đó là niềm tự hào chung, là động lực để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Phú Thọ tiếp tục nỗ lực, cống hiến, viết tiếp những trang sử mới cho quê hương đất Tổ.

Hai bạn trẻ Trần Anh Tú và Ngô Thị Phương Liên ở xã Phù Ninh (Phú Thọ) tham quan gian trưng bày Phú Thọ xây dựng quê hương góp phần thống nhất non sông.

Hai bạn trẻ Trần Anh Tú và Ngô Thị Phương Liên ở xã Phù Ninh (Phú Thọ) chia sẻ sau khi tham quan: Khu trưng bày của tỉnh rất trực quan, sinh động, chúng em được trực tiếp tận mắt chứng kiến những hiện vật lịch sử, những thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua và càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của độc lập, tự do. “Sau chuyến tham quan này, chúng em thêm yêu Tổ quốc hơn, sẽ có trách niệm hơn trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng tỉnh Phú Thọ nói riêng và xây dựng đất nước nói chung”- Bạn Trần Anh Tú chia sẻ.

Các bạn trẻ tìm hiểu về các thành tựu công nghệ của tỉnh Phú Thọ.

Người dân tham quan mô hình Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park, tỉnh Phú Thọ

Ông Ngô Văn Đọi, nguyên cán bộ ngành kiểm sát tại thành phố Hà Nội xem các sản phẩm Gốm sứ Ngọc Đất Tổ.

Ông Ngô Văn Đọi, nguyên cán bộ ngành kiểm sát tại thành phố Hà Nội cho hay, là người con sinh ra tại Vĩnh Phúc (cũ), nay là Phú Thọ nên tôi rất tự hào với sự phát triển vượt bậc của tỉnh trong những năm qua. Với bề dày, chiều sâu văn hóa, tiềm năng, lợi thế, bản lĩnh, cảnh quan, nét đẹp đất và người Phú Thọ sẽ có nhiều cơ hội bứt phá trong thời đại mới, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững của đất nước.

Người dân và du khách ngắm nhìn các sản phẩm Gốm sứ Ngọc Đất Tổ- Hội tụ tinh hoa văn hóa Việt.

Không gian triển lãm của tỉnh Phú Thọ không chỉ là nơi trưng bày, giới thiệu thành tựu về văn hóa, kinh tế mà còn là điểm hẹn góp phần để người dân và du khách cùng nhau ôn lại lịch sử, hun đúc lòng yêu nước, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự phát triển bền vững của đất nước, qua đó lan tỏa tinh thần yêu nước, trách nhiệm công dân.

Ngọc Tuấn