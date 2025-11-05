Giáo dục
Phú Thọ: Ban hành cấu trúc, đề tham khảo kỳ thi lớp 10 năm học 2026–2027

Ngày 4/11, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản số 2003/SGD&ĐT-GDTrH về việc ban hành cấu trúc đề thi và đề tham khảo Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026–2027 nhằm giúp các đơn vị chủ động trong công tác dạy học, ôn tập cho học sinh.

Phú Thọ: Ban hành cấu trúc, đề tham khảo kỳ thi lớp 10 năm học 2026–2027

Cô giáo giảng dạy môn Toán cho học sinh lớp 9, Trường THCS Sông Lô, xã Sông Lô

Theo đó, việc ban hành cấu trúc đề thi và đề tham khảo được thực hiện căn cứ Công văn số 861/SGD&ĐT-GDTrH ngày 29/8/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2025–2026.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị quán triệt và triển khai nội dung của cấu trúc đề thi và đề tham khảo tới tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh có liên quan. Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo các nhà trường tổ chức thảo luận phân tích cấu trúc đề, đề tham khảo của Sở để xây dựng kế hoạch dạy học và ôn tập cho học sinh.

Việc ban hành cấu trúc đề thi và đề tham khảo là bước chuẩn bị quan trọng, giúp giáo viên và học sinh toàn tỉnh chủ động, tự tin trong công tác dạy học và ôn luyện, hướng tới một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công bằng, nghiêm túc và chất lượng.

Hiền Mai


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Đề thi Học sinh Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Đào tạo Phú thọ giáo dục dạy học Giáo viên việc
Ươm mầm “ý thức xanh”

Ươm mầm “ý thức xanh”
2025-11-04 08:56:00

baophutho.vn Trồng thêm một chậu cây, nhặt thêm một mẩu rác hay khéo léo tái chế chai nhựa thành chậu hoa nhỏ... Những việc làm nhỏ bé ấy không chỉ góp phần...

