Phú Thọ chỉ đạo quyết liệt phòng, chống bệnh cúm gia cầm

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng, chống bệnh cúm gia cầm theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các xã, phường quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Luật Thú y và các quy định hiện hành. Các địa phương tăng cường công tác quản lý, giám sát tình hình dịch bệnh; chủ động, lấy mẫu xét nghiệm gia cầm có dấu hiệu mắc bệnh, nghi mắc bệnh cúm gia cầm tại các địa bàn có nguy cơ cao để xét nghiệm xác định nguyên nhân gây bệnh, kịp thời cảnh báo, xử lý, tiêu hủy đàn gia cầm mắc bệnh, nghi mắc bệnh, dương tính với vi rút CGC A/H5, không để lây lan diện rộng; xử lý nghiêm các trường hợp không báo cáo dịch bệnh, bán chạy, giết mổ gia cầm mắc bệnh, vứt xác gia cầm ra môi trường dẫn đến lây lan dịch bệnh.

Tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm cho đàn vật nuôi ở xã Tân Sơn. Ảnh: Phan Cường

UBND tỉnh yêu cầu xử lý nghiêm đối với các trường hợp vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm từ gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc. Tăng cường kiểm tra việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là tại các cơ sở chế biến, tiêu thụ và vận chuyển gia cầm.

Các cơ sở chăn nuôi được khuyến cáo thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh, thường xuyên vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hóa chất để tiêu diệt các loại mầm bệnh; rà soát, tổ chức tiêm phòng mới, tiêm phòng bổ sung vắc xin phòng bệnh cúm gia cầm cho đàn gia cầm, bảo đảm đạt tối thiểu trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm.

Sở Y tế được giao tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp có liên quan đến gia cầm; kịp thời cách ly, điều trị, không để lây lan ra cộng đồng. Công an tỉnh và Sở Công Thương chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp kiểm soát chặt việc vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

P.V