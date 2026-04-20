Phú Thọ: “Chung tay kiến tạo - Cùng nhau phát triển” trên hành trình vươn ra biển lớn

Từ ngày 12-17/4, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã thực hiện chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư sôi nổi và hiệu quả tại Trung Quốc.

Với thông điệp xuyên suốt “Chung tay kiến tạo - Cùng nhau phát triển”, chuyến công tác không chỉ mang về những cam kết đầu tư trị giá hàng tỷ USD mà còn khẳng định vị thế, khát vọng của Phú Thọ trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tại Bắc Kinh.

Khơi thông dòng vốn từ các “ông lớn” công nghệ

Tại hai trung tâm kinh tế hàng đầu là Bắc Kinh và Thượng Hải, Đoàn công tác đã tổ chức thành công các hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô, thu hút sự quan tâm của các tập đoàn, nhà đầu tư hàng đầu Trung Quốc.

Toàn cảnh hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Phú Thọ tại Thượng Hải, thu hút đông đảo các nhà đầu tư Trung Quốc.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận là bản ghi nhớ giữa Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh với Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương. Theo đó, tập đoàn này cam kết đầu tư không thấp hơn 3 tỷ USD trong 3 năm tới để khảo sát, phát triển các dự án hạ tầng trọng điểm như giao thông, đô thị thông minh và hạ tầng khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh đã có các buổi làm việc với Tập đoàn Geely về việc xây dựng nhà máy sản xuất xe điện dựa trên chiến lược “Smart Geely”; Tập đoàn 360, thúc đẩy hợp tác về an ninh mạng, trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng dữ liệu.

Đột phá từ cơ chế “Luồng xanh”

Điểm nhấn nổi bật trong chuyến công tác là buổi làm việc tại trụ sở Tập đoàn BYD. Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã trực tiếp trao Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho dự án Nhà máy Điện tử BYD Việt Nam với số vốn tăng thêm gần 480 triệu USD.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Giấy chứng nhận điều chỉnh đầu tư cho đại diện Tập đoàn BYD – khẳng định hiệu quả của cơ chế “Luồng xanh”.

Đáng chú ý, thủ tục tăng vốn này được giải quyết theo cơ chế “Luồng xanh”, hoàn tất chỉ trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần đổi mới, cải cách hành chính quyết liệt của tỉnh, khẳng định cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư chiến lược.

Tầm nhìn chiến lược sau sáp nhập địa giới hành chính

Chuyến công tác lần này mang ý nghĩa quan trọng, khẳng định tiềm năng và vị thế của tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh mới. Xuyên suốt các buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh tầm nhìn xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp xanh của khu vực trong tương lai.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh ký kết bản ghi nhớ với Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương về hợp tác phát triển hạ tầng.

Kết thúc chuyến công tác, Chủ tịch UBND tỉnh đã xác lập 5 cam kết hỗ trợ nhà đầu tư, bao gồm: Đảm bảo môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng. Cung ứng nguồn lao động chất lượng cao. Hỗ trợ tối đa về hạ tầng kỹ thuật. Thủ tục hành chính nhanh gọn, chuyên nghiệp. Luôn lắng nghe và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kịp thời.

“Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau” - thông điệp ấy đang được cụ thể hóa bằng những hành động quyết liệt. Những nền tảng thiết lập từ chuyến đi tới Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến lần này sẽ mở ra một trang mới cho công tác đối ngoại và thu hút đầu tư, đưa Phú Thọ vững vàng vươn ra biển lớn.

Đinh Vũ