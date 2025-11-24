Phú Thọ có 11 điển hình tiên tiến được khen thưởng tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Ngày 23/11, tại Thành phố Hà Nội đã diễn ra Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2025-2030 với chủ đề “Đổi mới, sáng tạo, lan tỏa sức mạnh nhân đạo Việt Nam”.

Các điển hình tiên tiến tỉnh Phú Thọ vinh dự nhận bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ tham gia hoạt động Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI, giai đoạn 2025-2030.

Đại hội nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025; đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cho phong trào thi đua giai đoạn 2025-2030.

Dự đại hội có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế và các tổ chức trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; 270 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho các cấp Hội Chữ thập đỏ và doanh nghiệp trên toàn quốc.

Tại đại hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ đã trao tặng bằng khen cho 209 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, giai đoạn 2020-2025.

Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ VI

Trong số này, tỉnh Phú Thọ có 11 điển hình tiên tiến được nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ, gồm các đồng chí: Nguyễn Thị Quỳnh Liên - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Phan Thị Kim Hoa - cán bộ phòng Tổ chức Hành chính, Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Đào Trọng Hiếu - Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo, Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Nguyễn Ái Thân -Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hà Minh Tân - Chủ Nhiệm Câu lạc bộ Trái Tim Nhân Ái - Đội trưởng đội Tìm kiếm Cứu hộ cứu nạn 0 đồng Phú Thọ; Bùi Văn Hưng- Chủ nhiệm Câu lạc bộ Vận động hiến máu tình nguyện Vĩnh Phúc; Đỗ Mạnh Tiến - Chủ nhiệm Câu lạc bộ thiện nguyện Tấm lòng nhân ái Bình Xuyên; Nguyễn Bạch Tuyết - Chủ nhiệm câu lạc bộ thiện nguyện áo xanh Hòa Bình; Đỗ Quang Mai - Chủ nhiệm câu lạc bộ cắt tóc thiện nguyện Hòa Bình; Vũ Thị Tuyết Lan - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Công nghệ COSMOS1 và Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Trưởng Ban Đối ngoại - Công ty Cổ phần Prime Group. Các điển hình này đã có nhiều thành tích xuất sắc về vận động hỗ trợ địa chỉ nhân đạo; tham gia hiến máu và vận động hiến máu; tham gia và có những đóng góp tích cực cho cộng đồng...

Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được tôn vinh tại hội nghị là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước Hội Chữ thập đỏ, đại diện cho hàng nghìn tấm gương giàu lòng nhân ái, chung sức kết nối và lan tỏa yêu thương, đồng hành cùng Hội trong hành trình nhân đạo.

Linh Nguyễn