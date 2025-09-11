Phú Thọ có 31 xã, phường không phát sinh ổ dịch tả lợn châu Phi mới

Theo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản, tính đến hết ngày 10/9, Phú Thọ còn 90 xã, phường có bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) chưa qua 21 ngày. Đồng thời, có 31 xã, phường đã qua 21 ngày không phát sinh dịch bệnh, gồm: Xuân Đài, Hùng Việt, Liên Minh, Đông Thành, Thanh Thủy, Bình Phú, Phú Mỹ, Hương Cần, Bản Nguyên, Âu Cơ, Vân Phú, Trạm Thản, Hiền Quan, Đồng Lương, Phùng Nguyên, Tu Vũ, Phú Khê, Đoan Hùng (Phú Thọ cũ); Mai Châu, Cao Sơn, Đà Bắc (Hòa Bình cũ); Hội Thịnh, Tam Sơn, Bình Xuyên, Sơn Đông, Liên Châu, Tiên Lữ, Vĩnh Thành, Xuân Lãng, Vĩnh Phúc, Xuân Hòa (Vĩnh Phúc cũ).

Lũy kế đến nay, bệnh DTLCP đã xảy ra tại 121 xã, phường; trên 11.100 hộ có lợn mắc bệnh; trên 104.700 con lợn ốm, chết phải tiêu huỷ, với tổng trọng lượng trên 6.090 tấn. Toàn tỉnh có 108 xã, phường công bố dịch, trong đó khu vực Hòa Bình có 42 xã, phường; khu vực Phú Thọ có 48 xã, phường; khu vực Vĩnh Phúc có 18 xã.

Chủ động khử khuẩn, tiêu độc vệ sinh môi trường chăn nuôi, sẵn sàng tái đàn khi dịch bệnh được dập hoàn toàn

Đến nay, có 24 khu tại 9 xã, phường công bố hết dịch, gồm: Sông Lô, Liên Hòa, Hiền Lương, Đông Thành, Hương Cần, Vân Bán, Võ Miếu, Yên Kỳ, Âu Cơ.

Trong công tác phòng, chống DTLCP, toàn tỉnh đã sử dụng trên 32.350 lít hóa chất khử trùng, trên 193 tấn vôi bột; khử trùng tiêu độc tại trên 47.700 hộ, 136 chợ với tổng diện tích trên 10,6 triệu m2.

Hiện nay, bệnh DTLCP đã được khống chế, tỷ lệ phát sinh ổ dịch mới và lây nhiễm giảm. Tuy nhiên, các hộ chăn nuôi không được chủ quan trong công tác phòng dịch. Thời gian tới, Sở NN&MT đề nghị các địa phương tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh và công tác tiêu hủy tại các khu, các cơ sở chăn nuôi đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch; nhất là đối với các xã dịch bệnh kéo dài, số lượng báo cáo tiêu hủy trong ngày lớn. Chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với các ban, ngành liên quan tổ chức kiểm soát chặt chẽ hoạt động chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Khuyến cáo các hộ chăn nuôi tạm thời không tái đàn, thường xuyên tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, đảm bảo mọi điều kiện để chăn nuôi trở lại sau khi dịch bệnh được dập hoàn toàn.

Quân Lâm