Phú Thọ có 41 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có 41 Di sản văn hóa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, riêng trong năm 2025 có thêm 4 di sản là: Lễ hội cướp Kén, xã Dị Nậu (nay là xã Thọ Văn) và Tết Doi của người Mường, xã Thu Cúc; Nghệ thuật tạo hoa văn cạp váy của người Mường; Hát Thường rang, Bộ mẹng của người Mường.
Múa cánh tiên trong Lễ hội Đền Du Yến.
Các Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc các loại hình: Tập quán xã hội và tín ngưỡng gồm Mo Mường; Keng Loóng của người Thái; Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ; Lễ Tết nhảy của người Dao Quần Chẹt; Lễ Cấp sắc của người Dao Tiền, người Dao Quần chẹt; Lễ mở cửa rừng của người Mường; Kéo song; Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên...
Trình diễn Tứ dân chi nghiệp trong Lễ hội Trò Trám.
Nghệ thuật trình diễn dân gian gồm Hát Xoan Phú Thọ; Nghệ thuật Chiêng Mường; Hát Soọng cô của người Sán Dìu; Hát Trống quân Đức Bác, nghệ thuật Chèo, hát Ca trù... Tri thức dân gian gồm các di sản: Tri thức lịch Đoi (Lịch tre) của người Mường Hòa Bình... Nghề truyền thống gồm Nghề dệt thổ cẩm của người Mường; Nghề làm nón lá Sai Nga...
Nghi lễ treo tranh trong Tết nhảy của người Dao.
Trong các loại hình, Phú Thọ có nhiều Lễ hội truyền thống được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nhất gồm Lễ hội Khai hạ của người Mường; Lễ hội đình Đào Xá; Lễ hội Trò Trám; Lễ hội rước chúa Gái; Lễ hội đền Du Yến; Lễ hội đền Ngự Dội...
