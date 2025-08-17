Văn hóa
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phú Thọ có 41 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có 41 Di sản văn hóa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, riêng trong năm 2025 có thêm 4 di sản là: Lễ hội cướp Kén, xã Dị Nậu (nay là xã Thọ Văn) và Tết Doi của người Mường, xã Thu Cúc; Nghệ thuật tạo hoa văn cạp váy của người Mường; Hát Thường rang, Bộ mẹng của người Mường.

Phú Thọ có 41 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Múa cánh tiên trong Lễ hội Đền Du Yến.

Các Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc các loại hình: Tập quán xã hội và tín ngưỡng gồm Mo Mường; Keng Loóng của người Thái; Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ; Lễ Tết nhảy của người Dao Quần Chẹt; Lễ Cấp sắc của người Dao Tiền, người Dao Quần chẹt; Lễ mở cửa rừng của người Mường; Kéo song; Tín ngưỡng thờ Mẫu Tây Thiên...

Phú Thọ có 41 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Trình diễn Tứ dân chi nghiệp trong Lễ hội Trò Trám.

Nghệ thuật trình diễn dân gian gồm Hát Xoan Phú Thọ; Nghệ thuật Chiêng Mường; Hát Soọng cô của người Sán Dìu; Hát Trống quân Đức Bác, nghệ thuật Chèo, hát Ca trù... Tri thức dân gian gồm các di sản: Tri thức lịch Đoi (Lịch tre) của người Mường Hòa Bình... Nghề truyền thống gồm Nghề dệt thổ cẩm của người Mường; Nghề làm nón lá Sai Nga...

Phú Thọ có 41 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Nghi lễ treo tranh trong Tết nhảy của người Dao.

Trong các loại hình, Phú Thọ có nhiều Lễ hội truyền thống được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nhất gồm Lễ hội Khai hạ của người Mường; Lễ hội đình Đào Xá; Lễ hội Trò Trám; Lễ hội rước chúa Gái; Lễ hội đền Du Yến; Lễ hội đền Ngự Dội...

Phương Thanh


Phương Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Di sản văn hóa phi vật thể Mường Quốc gia Bộ văn hóa thể thao và du lịch Nghệ thuật tỉnh Phú Thọ Lễ hội truyền thống Nghề truyền thống tín ngưỡng thờ mẫu Tết
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long