Văn hóa - Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phú Thọ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa ban hành văn bản số LQSL_553/22h40/DBQG, phát đi cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại nhiều khu vực thuộc các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Ninh do mưa lớn kéo dài.

Trong khoảng thời gian từ 20h đến 22h ngày 31/7, tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Ninh đã xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như: Nghinh Tường (Thái Nguyên) 82,2mm, Nậm Păm (Sơn La) 51,8mm, Suối Nứa (Bắc Ninh) 41,2mm, Bằng Luân (Phú Thọ) 29,8mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã đạt hoặc gần đạt trạng thái bão hòa với độ ẩm trên 85%, làm gia tăng nguy cơ xảy ra hiện tượng trượt đất, sạt lở và lũ quét.

Phú Thọ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Ninh.

Trong 3 - 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng tích luỹ phổ biến như sau: Sơn La, phía bắc Thái Nguyên từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; phía bắc Phú Thọ, phía nam Thái Nguyên và Bắc Ninh từ 20-50mm, có nơi trên 90mm.

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Bảo Thoa


Bảo Thoa

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Thái nguyên Nguy cơ Lũ quét Sạt lở đất Có nơi mưa rất to Quốc gia Bắc ninh Phú thọ Mưa lớn kéo dài
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thầm lặng sau nỗi đau da cam

Thầm lặng sau nỗi đau da cam
2025-08-09 11:05:00

baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...

Trăn trở Mường Hoa

Trăn trở Mường Hoa
2025-08-09 09:27:00

baophutho.vn Từ đường tỉnh 435, xe chúng tôi rẽ hướng trái, len lỏi gần chục km trên lối hẹp trước đây là đường rừng rồi chạy qua chiếc cầu treo bắc ngang...

Ấm lòng “Bữa cơm công đoàn”

Ấm lòng “Bữa cơm công đoàn”
2025-07-30 14:27:00

“Bữa cơm công đoàn” được Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai từ năm 2018 và trở thành hoạt động thường niên của các công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động thiết...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long