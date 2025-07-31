Phú Thọ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá

{title}
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa ban hành văn bản số LQSL_553/22h40/DBQG, phát đi cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại nhiều khu vực thuộc các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Ninh do mưa lớn kéo dài.
Trong khoảng thời gian từ 20h đến 22h ngày 31/7, tại các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Ninh đã xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như: Nghinh Tường (Thái Nguyên) 82,2mm, Nậm Păm (Sơn La) 51,8mm, Suối Nứa (Bắc Ninh) 41,2mm, Bằng Luân (Phú Thọ) 29,8mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều khu vực đã đạt hoặc gần đạt trạng thái bão hòa với độ ẩm trên 85%, làm gia tăng nguy cơ xảy ra hiện tượng trượt đất, sạt lở và lũ quét.
Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Ninh.
Trong 3 - 6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng tích luỹ phổ biến như sau: Sơn La, phía bắc Thái Nguyên từ 20-40mm, có nơi trên 70mm; phía bắc Phú Thọ, phía nam Thái Nguyên và Bắc Ninh từ 20-50mm, có nơi trên 90mm.
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
