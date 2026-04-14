Phú Thọ có trên 4.200 ha cam, bưởi đặc sản có thương hiệu, chỉ dẫn địa lý

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh tập trung phát triển giống bưởi đặc sản, xây dựng thương hiệu và chỉ dẫn địa lý. Hiện nay, diện tích bưởi sản xuất theo hướng an toàn đạt trên 3,1 nghìn ha, trong đó diện tích đạt chứng nhận VietGAP 1.906 ha, hữu cơ 58 ha, GlobalGAP 102 ha, tỷ lệ áp dụng IPM (quản lý dịch hại tổng hợp) đạt 93,9%.

Trong vùng chỉ dẫn địa lý, đặc sản bưởi Bằng Luân được chú trọng canh tác theo hướng an toàn, phục vụ mục tiêu xuất khẩu.

Đáng chú ý, bưởi đặc sản Đoan Hùng là sản phẩm nông nghiệp được cấp chỉ dẫn địa lý và 3 lần được vinh danh “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam”, khẳng định giá trị bền vững và khả năng xuất khẩu sang thị trường EU, Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, cam Cao Phong đã được cấp chỉ dẫn địa lý với 5 tổ chức kinh tế tập thể, 1 cơ sở kinh doanh, trên 2.000 hộ trồng cam được hưởng lợi. Sản lượng cam sử dụng chỉ dẫn địa lý đạt trên 4.000 tấn/năm, chiếm khoảng 12,5% sản lượng vùng trồng. Sản phẩm cam Cao Phong có mặt tại các hệ thống phân phối lớn như: Big C, VinMart, Metro và được xuất khẩu sang Vương quốc Anh - thị trường có yêu cầu cao về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Đây cũng là 2 sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, có thương hiệu, được thị trường ghi nhận là nền tảng quan trọng để phát triển nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP và kết hợp với du lịch nông nghiệp, du lịch trải nghiệm.

