Phú Thọ giành 2 Huy chương Vàng tại Giải Vô địch Đá cầu trẻ Quốc gia 2025

Sau hơn 1 tuần tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu Thể dục - Thể thao tỉnh Nghệ An, Đội tuyển Đá cầu Phú Thọ vừa khép lại Giải Vô địch Đá cầu trẻ Quốc gia năm 2025 với thành tích 2 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Đồng.

Ban tổ chức trao Huy chương Vàng cho VĐV Trần Thanh Hoa của Phú Thọ (xếp thứ 1) ở nội dung Đơn nữ nhóm tuổi 18-19.

Giải đấu năm nay diễn ra từ ngày 20-28/7 với sự góp mặt của gần 250 VĐV đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước, tham gia tranh tài 40 bộ Huy chương. Kết thúc các nội dung thi đấu, các VĐV của Đá cầu Đất Tổ đã giành được 5 Huy chương các loại, trong đó có 2 Huy chương Vàng nội dung Đơn nữ của VĐV Trần Thanh Hoa nhóm tuổi 18-19 và Hoàng Thị Mỹ Lệ ở nhóm tuổi dưới 13 cùng 3 Huy chương Đồng ở các nội dung: Đội 3 nữ nhóm tuổi dưới 13 và Đơn nữ nhóm tuổi 14-15.

VĐV Hoàng Thị Mỹ Lệ của Phú Thọ (vị trí thứ 1) giành Huy chương Vàng nội dung Đơn nữ nhóm tuổi dưới 13.

Những thành tích ấn tượng đạt được tại giải năm nay không chỉ cho thấy những nỗ lực, cố gắng của cô trò bộ môn mà còn cho thấy Đá cầu Phú Thọ đang có được lứa VĐV kế cận tài năng và bản lĩnh để hướng đến những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

