Phú Thọ hân hoan chào đón sự kiện chính trị trọng đại của đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, từ ngày 19 đến 25/1/2026. Hướng về sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, trên các tuyến đường, khu dân cư từ phường trung tâm đến các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh đều trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đồng bào các dân tộc trong tỉnh tin tưởng vào thành công của Đại hội sẽ mở ra sự phát triển mới cho quê hương, đất nước.

Sắc cờ rực rỡ tung bay chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Biểu trưng của Đại hội được đặt trang trọng ở khu vực công viên Văn Lang.

Các cụm pano, áp phích với những thông điệp ý nghĩa chào mừng Đại hội được đặt tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì.

Các tuyến đường chính trên địa bàn xã Hạ Hòa được trang hoàng rực rỡ chào đón sự kiện chính trị quan trọng.

Dọc các tuyến phố ở phường Hòa Bình đều rực rỡ sắc cờ, pano, khẩu hiệu chào mừng Đại hội.

Màu cờ đỏ thắm rực rỡ con ngõ nhỏ.

Phường Tân Hòa.

Các thông điệp thể hiện quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phùng Nguyên.

Phường Vĩnh Yên rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội.

Các CLB văn nghệ dân gian xã Minh Đài biểu diễn văn nghệ chào mừng Đại hội.

Phương Thanh - Hồng Duyên