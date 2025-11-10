Phú Thọ hoàn thành khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2026

Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết, đến thời điểm này, 148/148 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) cho công dân trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS.

Theo đó, công tác khám sơ tuyển được triển khai từ ngày 1/10 đến 31/10, với gần 35.000 công dân tham gia. Kết quả, Hội đồng NVQS các xã, phường đã tuyển chọn được hơn 27.000 công dân đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục tham gia khám tuyển.

Hội đồng khám tuyển phường Vân Phú tổ chức khám sơ tuyển cho công dân.

Theo Bộ CHQS tỉnh, công tác sơ tuyển sức khỏe NVQS năm nay được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình, bảo đảm công bằng, khách quan, tạo thuận lợi cho bước khám tuyển tiếp theo. Theo kế hoạch, các địa phương sẽ tổ chức khám vét đối với công dân vắng mặt trong đợt sơ tuyển và khám tuyển tại các Trung tâm Y tế từ ngày 1/11 đến 31/12/2025.

Ban Chỉ huy PTKV 1 - Cẩm Khê phối hợp với Ban CHQS xã Thanh Ba rà soát hồ sơ đối với công dân trong độ tuổi tham gia khám sơ tuyển NVQS.

Được biết, năm 2026, toàn tỉnh dự kiến được giao 8.770 chỉ tiêu, trong đó 8.025 chỉ tiêu thực hiện NVQS và 745 chỉ tiêu thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Hiện nay, Hội đồng NVQS các cấp đang khẩn trương thực hiện các khâu trong công tác tuyển chọn, bảo đảm tiến độ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026.

Huy Thắng