Phú Thọ hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030

{title}
{publish}
{head}
Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy Ban MTTQ Việt Nam các xã/phường trên địa bàn tỉnh đã tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch của Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đảm bảo an toàn, trang nghiêm, tiết kiệm và thiết thực.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phùng Nguyên ra mắt tại Đại hội
Toàn tỉnh đã có 148/148 (100%) Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã/phường tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030; đơn vị tổ chức Đại hội sớm nhất là Phường Tân Hoà tổ chức ngày 25/9/2025; đơn vị tổ chức Đại hội muộn nhất là xã Tân Sơn ngày 28/10/2025. Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ các xã, phường đã hiệp thương cử 8.573 ủy viên, trong đó số cán bộ chuyên trách MTTQ tham gia ủy viên ủy ban là 1.035 vị, có 33.9% ủy viên là nữ, 35.3% ủy viên là người dân tộc thiểu số.
Văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Chí Tiên
Tính đến ngày 31/10/2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành 148 Quyết định công nhận, chuẩn y các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch của 148 xã, phường. 100% Đại hội cấp xã đã hiệp thương cử Đại biểu chính thức và Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội cấp trên theo Quyết định phân bổ của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
Phương Thanh
baophutho.vn Ngày 5/11, Cụm thi đua số 4, Hội CCB tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự hội...
baophutho.vn Từ bao đời nay, dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa vẫn miệt mài chảy qua đất Bắc, lặng lẽ bồi đắp nên những miền quê trù phú. Trên hành trình qua...
baophutho.vn Chiều 5/11, Công đoàn Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025-2030.
baophutho.vn Ngày 5/11, khu dân cư Đồng Tâm - xã Minh Đài tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11).
baophutho.vn Sáng 5/11, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lạc Thủy đã tổ chức lễ phát...
Từ 15/12, bố mẹ cưỡng ép con cái, thành viên trong gia đình học tập quá sức có thể bị xử phạt hành chính từ 5 đến 10 triệu đồng; phạt 10-20 triệu đồng nếu không giáo dục con.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 5/11, bão Kalmaegi- cơn bão số 13 trên Biển Đông trong năm 2025 đã đi vào vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông và...