Phú Thọ hoàn thành tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030

Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy Ban MTTQ Việt Nam các xã/phường trên địa bàn tỉnh đã tiến hành tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch của Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đảm bảo an toàn, trang nghiêm, tiết kiệm và thiết thực.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phùng Nguyên ra mắt tại Đại hội

Toàn tỉnh đã có 148/148 (100%) Ủy Ban MTTQ Việt Nam xã/phường tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030; đơn vị tổ chức Đại hội sớm nhất là Phường Tân Hoà tổ chức ngày 25/9/2025; đơn vị tổ chức Đại hội muộn nhất là xã Tân Sơn ngày 28/10/2025. Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ các xã, phường đã hiệp thương cử 8.573 ủy viên, trong đó số cán bộ chuyên trách MTTQ tham gia ủy viên ủy ban là 1.035 vị, có 33.9% ủy viên là nữ, 35.3% ủy viên là người dân tộc thiểu số.

Văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Chí Tiên

Tính đến ngày 31/10/2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã ban hành 148 Quyết định công nhận, chuẩn y các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch của 148 xã, phường. 100% Đại hội cấp xã đã hiệp thương cử Đại biểu chính thức và Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội cấp trên theo Quyết định phân bổ của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Phương Thanh