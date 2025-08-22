Phú Thọ: Học sinh nô nức tựu trường chào đón năm học mới

Ngày 22/8, học sinh lớp 1, lớp 9, lớp 12 trên địa bàn tỉnh tựu trường năm học 2025 - 2026 trong không khí nô nức, phấn khởi.

Học sinh lớp 1 trong ngày tựu trường

Theo khung kế hoạch thời gian năm học 2025 - 2026 do UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, lớp 9, lớp 12 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Cô và trò Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng nô nức tựu trường

Trong buổi tựu trường sáng nay, các nhà trường đã chú trọng tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa như: Tổ chức cho học sinh làm quen với môi trường học tập mới, tham quan các phòng chức năng, khu vực sinh hoạt, quán triệt nội quy của nhà trường, hướng dẫn phương pháp học tập, hoạt động tập thể, sinh hoạt chuyên đề thực hành kỹ năng xã hội, triển khai kế hoạch học tập, công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng... Những hoạt động này đã góp phần tạo không khí vui tươi, thân thiện, giúp học sinh nhanh chóng hòa nhập, thêm tự tin, hứng khởi bước vào năm học mới.

Niềm vui của phụ huynh và học sinh trong ngày tựu trường

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, vào sáng ngày 5/9/2025 các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sẽ đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026, kết nối trực tuyến với điểm cầu Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Hiền Mai