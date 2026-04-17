Phú Thọ kết nạp 13.187 đoàn viên mới

Trong Tháng thanh niên, Tỉnh Đoàn chỉ đạo đồng loạt 100% Đoàn cấp xã, phường và các đơn vị Đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh tổ chức “Ngày đoàn viên” với nhiều hình thức hoạt động khác nhau, tạo không khí thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần tình nguyện của đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Đoàn phường Vĩnh Phúc triển khai “Ngày đoàn viên” tại các cơ sở đoàn trên địa bàn.

Toàn tỉnh đã tổ chức học tập cảm tình Đoàn cho trên 2.000 thanh thiếu nhi, thành lập mới 10 chi đoàn, kết nạp 13.187 đoàn viên mới. Trong đó, nhiều đơn vị, cơ sở đoàn đã tổ chức lễ công nhận đoàn viên tại các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ; tổ chức 250 buổi sinh hoạt chi đoàn với sự tham gia của trên 21.000 lượt đoàn viên.

Thông qua hoạt động nhằm thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên; tạo môi trường thuận lợi, sân chơi lành mạnh, bổ ích cho ĐVTN tham gia. Đồng thời, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực, tiến tới thành lập tổ chức Đoàn tại những nơi có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn. Qua đó, tạo phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, có sức hút đối với đoàn viên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Thu Hà