Phú Thọ: Một người chết, nhiều công trình bị hư hại do mưa giông

Chiều tối ngày 19/7 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có mưa to và giông, gây thiệt hại về người và tài sản tại nhiều địa phương.

Cơn mưa giông kèm theo gió giật mạnh đã gây thiệt hại tại nhiều địa phương.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh Phú Thọ, mưa giông đã làm 01 người chết do bị mái tôn bay trúng người bất tỉnh và tử vong tại Trung tâm Y tế (địa chỉ xóm Cọi Vỉnh, xã Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình cũ). Mưa lớn kèm gió giật mạnh cũng đã làm 1 người bị thương, tốc mái 345 ngôi nhà, 3 nhà văn hoá, 11 điểm trường, 2 trạm y tế, 1 trụ sở cơ quan...; nhiều cột điện hạ thế và trung thế bị đổ; hơn 10ha cây ăn quả, cây lâm nghiệp bị đổ gãy trên địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi kết thúc mưa giông, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và TKCN các xã bị thiệt hại đã xuống kiểm tra hiện trường, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống. Đối với gia đình có người chết, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình để tổ chức mai táng; lực lượng chức năng tiến hành di dời đối với 8 hộ tại xóm Chanh, xã Kim Bôi (Hòa Bình cũ) trong vùng có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn, bố trí tạm thời chỗ ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng, cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết. Hiện, UBND các xã tiếp tục rà soát, tổng hợp tình hình thiệt hại kịp thời báo cáo về Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Trường Quân