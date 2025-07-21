Phú Thọ phấn đấu xóa 100% số nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 20/8

{title}
Tính đến ngày 20/7, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa 10.760/10.760 căn nhà (đạt 100%) cho các hộ đối với 3 chương trình: Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; Hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia; Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó xây mới 7.475 căn, sửa chữa 3.285 căn.
Được hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, ngôi nhà của gia đình ông Cao Văn Giang ở khu Bình Minh, xã Chí Đám đang dần hoàn thiện
Số nhà ở cho người có công với cách mạng được hỗ trợ xây mới, sửa chữa là 1.477 căn; số nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây mới, sửa chữa là 5.762 căn; số nhà được hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 2.372 căn; số nhà được hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi là 1.149 căn. Đến nay, đã có tổng số 9.825 căn hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Toàn tỉnh phấn đấu đến hết ngày 20/8/2025 sẽ hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ nằm trong diện được hỗ trợ.
Phương Thanh
