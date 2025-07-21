Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phú Thọ phấn đấu xóa 100% số nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 20/8

Tính đến ngày 20/7, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng, sửa chữa 10.760/10.760 căn nhà (đạt 100%) cho các hộ đối với 3 chương trình: Hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng; Hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia; Xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong đó xây mới 7.475 căn, sửa chữa 3.285 căn.

Phú Thọ phấn đấu xóa 100% số nhà tạm, nhà dột nát trước ngày 20/8

Được hỗ trợ từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, ngôi nhà của gia đình ông Cao Văn Giang ở khu Bình Minh, xã Chí Đám đang dần hoàn thiện

Số nhà ở cho người có công với cách mạng được hỗ trợ xây mới, sửa chữa là 1.477 căn; số nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ xây mới, sửa chữa là 5.762 căn; số nhà được hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 2.372 căn; số nhà được hỗ trợ theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi là 1.149 căn. Đến nay, đã có tổng số 9.825 căn hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Toàn tỉnh phấn đấu đến hết ngày 20/8/2025 sẽ hoàn thành việc xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ nằm trong diện được hỗ trợ.

Phương Thanh


Phương Thanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đồng bào DTTS và miền núi Người có công với cách mạng Hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia Phú thọ khởi công sửa chữa dột nát Phát triển giảm nghèo bền vững
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thầm lặng sau nỗi đau da cam

Thầm lặng sau nỗi đau da cam
2025-08-09 11:05:00

baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...

Văn hóa tri ân

Văn hóa tri ân
2025-07-21 09:43:00

baophutho.vn Tháng 7 về, trong lòng mỗi người dân Đất Tổ lại dâng trào cảm xúc thiêng liêng, thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh,...

Tin khẩn cấp về cơn bão số 3

Tin khẩn cấp về cơn bão số 3
2025-07-20 07:15:00

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 20/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,6 độ vĩ bắc; 115,4 độ kinh đông, trên vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long