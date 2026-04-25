Phú Thọ sẵn sàng cho Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng vào sáng 10/3 âm lịch

Sáng 25/4 (tức mùng 9/3 âm lịch), đồng chí Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 đã kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị cho ngày chính lễ tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Cùng tham gia có lãnh đạo một số sở, ngành và đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng đoàn công tác kiểm tra khu vực sân Trung tâm lễ hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra khu vực đón tiếp lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hệ thống trang trí khánh tiết, cơ sở vật chất kỹ thuật; công tác chuẩn bị chương trình truyền hình trực tiếp của Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ; kịch bản chi tiết chương trình Lễ dâng hương tại Đền Thượng và Đền Lạc Long Quân...

Đoàn cũng đã rà soát các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phân luồng giao thông và công tác thường trực y tế phục vụ đồng bào về dự lễ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng đoàn công tác kiểm tra sơ đồ, vị trí đoàn dâng hương hành lễ từ sân Trung tâm lễ hội lên Đền Thượng.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các lực lượng tham gia phục vụ lễ hội. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất, đảm bảo tiến độ và yêu cầu đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra hệ thống tra cứu thông tin du lịch tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Để ngày chính lễ diễn ra thành công tốt đẹp, đồng chí Nguyễn Huy Ngọc yêu cầu các thành viên Ban Tổ chức, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng phần việc cụ thể; vận hành thử đồng bộ các hệ thống kỹ thuật và hoàn thiện các phương án hậu cần, đón tiếp đại biểu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc cùng các đại biểu kiểm tra hệ thống trang trí, khánh tiết, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ Lễ dâng hương tại khu vực Đền Thượng và Lăng Hùng Vương.

Đồng chí Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Các đơn vị phải tăng cường tối đa lực lượng, hiệp đồng chặt chẽ trong phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và y tế; sẵn sàng các phương án dự phòng để xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng vào sáng 10/3 âm lịch diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Quang cảnh Khu di tích lịch sử Đền Hùng sáng 25/4 (tức 9/3 âm lịch).

Với sự chuẩn bị tích cực và chu đáo, tỉnh Phú Thọ đã sẵn sàng cho ngày hội lớn, khẳng định đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trên quê hương Đất Tổ.

Đinh Vũ