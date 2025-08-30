Phú Thọ tăng cường công tác vệ sinh môi trường trong dịp Quốc khánh 2/9

Thực hiện Văn bản số 6078/BNNMT-MT ngày 26/8/2024 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc triển khai Công điện số 145/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, y tế dịp Lễ Quốc khánh 2/9.

Để tăng cường công tác vệ sinh môi trường tại các điểm tập trung đông người trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh 2/9 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đối với UBND các xã, phường, Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ: Rà soát, bố trí các địa điểm tập kết rác, thùng rác công cộng, trang thiết bị, phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải phù hợp tại các điểm tập trung đông người, hoạt động nghệ thuật, bắn pháo hoa, khu dân cư, chợ, bên xe, trường học, khu vui chơi, giải trí, đặc biệt tại các địa điểm tổ chức các hoạt động, sự kiện chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Chỉ đạo thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải kịp thời, không để xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng, gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường, nhất là hành vi xả rác bừa bãi. Nghiên cứu, xây dựng phương án dự phòng về nhân lực và phương tiện khi lượng rác tăng đột biến.

Thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường tại trụ sở cơ quan, đơn vị trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9,

Đối với các sở, ban, ngành: Thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường tại trụ sở cơ quan, đơn vị trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị về các nội dung chỉ đạo nêu trên, tổng hợp báo cáo theo quy định.

Văn Lang