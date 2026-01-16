Phú Thọ tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp Nhật Bản

Chiều 16/1, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong, Tập đoàn Komeri, Tập đoàn Wago (Nhật Bản). Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Sở: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng; Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông bày tỏ vui mừng khi được đón tiếp và làm việc với các đối tác Nhật Bản đến nghiên cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Phú Thọ.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin khái quát, giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập. Theo đó, năm 2025, quy mô GRDP tỉnh Phú Thọ ước đạt 412,4 nghìn tỷ đồng (khoảng 15 tỷ USD), xếp thứ 6/34 tỉnh, thành phố; tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 10,52%, dẫn đầu khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 4/34 tỉnh, thành phố.

Đối với lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 của tỉnh ước đạt 198.940,2 tỷ đồng (khoảng 7 tỷ USD), tăng 15,33% so với năm 2024. Trong đó, doanh thu bán lẻ chiếm 78,7%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống chiếm 9,8%; doanh thu dịch vụ lữ hành và dịch vụ khác chiếm 11,5%.

Năm 2025, tỉnh Phú Thọ thu hút trên 1,5 tỷ USD vốn FDI (tăng 64% so với năm 2024) và 260 nghìn tỷ đồng vốn DDI (gấp 3,6 lần so với năm 2024). Trong đó, Nhật Bản là một trong những quốc gia đứng đầu về quy mô đầu tư với 76 dự án, tổng vốn đăng ký trên 2 tỷ USD. Các doanh nghiệp Nhật Bản tập trung đầu tư chủ yếu vào các lĩnh vực: Công nghiệp hỗ trợ ô tô, xe máy; sản xuất phụ tùng ô tô xe máy; hỗ trợ điện, điện tử; dệt may và các ngành công nghiệp khác.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tặng quà lưu niệm cho Tập đoàn Wago.

Đại diện các nhà đầu tư Nhật Bản, ông Sasage Yuichiro - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Komeri trân trọng cảm ơn sự đón tiếp của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Bày tỏ ấn tượng về tiềm năng và sự phát triển của tỉnh Phú Thọ, ông Sasage Yuichiro đã đại diện thông tin nhanh về các nhà đầu tư. Theo đó, Tập đoàn Komeri được thành lập từ năm 1952 với những chuỗi bán lẻ Home Center lớn nhất Nhật Bản. Hiện nay, Tập đoàn sở hữu hơn 1.220 cửa hàng trên toàn quốc phục vụ nhiều phân khúc khách hàng khác nhau. Tập đoàn Komeri chuyên kinh doanh các sản phẩm phục vụ đời sống, cải tạo nhà cửa, vật liệu xây dựng, nông nghiệp, DIY và làm vườn. Doanh thu hàng năm đạt khoảng 379 tỷ Yên (tương đương khoảng 3 tỷ USD/năm).

Tập đoàn Wago là một trong những tập đoàn lớn của Nhật Bản, nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản sau thu hoạch và du lịch nghỉ dưỡng kết hợp nông nghiệp. Wago hiện là đối tác nước ngoài có hợp tác chiến lược với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam trong các lĩnh vực về nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong là doanh nghiệp đầu tư và kinh doanh đa ngành, tập trung vào thương mại dịch vụ, giáo dục đào tạo, xúc tiến đầu tư có trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại Nhật Bản.

Tại buổi làm việc, các nhà đầu tư mong muốn tìm kiếm cơ hội nghiên cứu, mở rộng đầu tư tại thị trường Việt Nam nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng trong các lĩnh vực: Bán lẻ hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao kết hợp trải nghiệm, du lịch sinh thái.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ủng hộ và đánh giá cao các đề xuất của Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Hải Phong, Tập đoàn Komeri và Tập đoàn Wago, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao các sở, ngành liên quan hướng dẫn nhà đầu tư nghiên cứu, khảo sát và tìm địa điểm phù hợp với nhu cầu của nhà đầu tư, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 1/2026. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư về trình tự, thủ tục đầu tư dự án và các chính sách ưu đãi liên quan đến lĩnh vực nhà đầu tư quan tâm.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh làm đầu mối kết nối, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và nhà đầu tư trong quá trình triển khai các bước đầu tư vào tỉnh Phú Thọ trong thời gian sớm nhất.

Đức Anh