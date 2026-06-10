Phú Thọ tăng cường quán triệt quy chế, siết chặt bảo đảm an toàn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Nhằm bảo đảm Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường công tác quán triệt thực hiện quy chế thi và triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các trường THPT, trường phổ thông có cấp THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên quán triệt, tuyên truyền các nội dung cảnh báo của Bộ/Sở GD&ĐT và Công an tỉnh về công tác tổ chức kỳ thi; đặc biệt là nội dung cảnh báo về bảo vệ bí mật nhà nước trên các trang tin của đơn vị. Niêm yết các nội dung tuyên truyền, cảnh báo (do Sở GD&ĐT, Công an tỉnh in và phát cho các đơn vị) tại các vị trí dễ quan sát như cổng trường, bảng tin,... để học sinh, phụ huynh biết, cùng phối hợp thực hiện. Thủ trưởng các đơn vị, trưởng điểm thi chịu trách nhiệm về việc để cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên của đơn vị, của điểm thi vi phạm quy chế thi với lý do chưa được quán triệt, học tập quy chế.

Sở GD&ĐT trang bị thiết bị dò an ninh cầm tay (máy dò kim loại) cho các điểm thi. Các đơn vị đặt điểm thi có trách nhiệm tiếp nhận thiết bị và phối hợp với lực lượng Công an làm nhiệm vụ tại điểm thi để hướng dẫn sử dụng. Quá trình triển khai chú ý không làm ảnh hưởng thời gian dự thi của thí sinh, không gây áp lực, tâm lý căng thẳng cho thí sinh. Cần thông tin, tuyên truyền rõ để phụ huynh, học sinh và xã hội hiểu đây là biện pháp cần thiết nhằm phòng ngừa học sinh sử dụng công nghệ cao gian lận trong thi cử; bảo vệ sự công bằng của kỳ thi, bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh và hỗ trợ cán bộ coi thi hoàn thành nhiệm vụ. Kết thúc coi thi, các đơn vị nộp lại đủ số máy dò kim loại đã nhận về Sở GD&ĐT.

Hiền Mai