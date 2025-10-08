Phú Thọ thi đua đổi mới, sáng tạo, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên hùng cường, thịnh vượng của dân tộc

77 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (ngày 11/6/1948), tinh thần thi đua - ái quốc đã trở thành mạch nguồn sức sống, khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Các phong trào thi đua qua các thời kỳ lịch sử đã trở thành sức mạnh nội sinh to lớn của dân tộc, đưa đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn và giành được những thắng lợi vẻ vang, to lớn.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, ở mọi thời điểm lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (nay là tỉnh Phú Thọ) đã luôn phát huy tinh thần thi đua yêu nước, truyền thống tốt đẹp của quê hương, năng động, sáng tạo, tiên phong trong các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Hiện nay, các cấp, các ngành, các địa phương đang ra sức nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng với cả nước, Phú Thọ đã và đang triển khai, thực hiện quyết liệt những quyết sách lịch sử, tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo niềm tin, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Các phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đã khích lệ cộng đồng doanh nghiệp Khu công nghiệp Bờ trái Sông Đà vượt khó, phát triển sản xuất. Ảnh: Hương Lan

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, nhất trí của đông đảo tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, khí thế “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” tiếp tục được phát huy mạnh mẽ. Ngoài việc triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, UBND tỉnh còn tổ chức phát động các phong trào thi đua phù hợp với đặc điểm, tình hình của tỉnh gắn với thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các nhiệm vụ trọng tâm hằng năm. Điển hình như các phong trào thi đua: “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng trưởng bền vững, tập trung xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, “Sản xuất, kinh doanh giỏi“,”Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động ", “Chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”, “Chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trong năm 2025”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”... được triển khai đồng bộ, trọng tâm, trọng điểm và đều khắp trên tất cả các lĩnh vực. Từ đó, tạo động lực, truyền cảm hứng, lan tỏa niềm tin trong các cấp, các ngành, cộng đồng các doanh nghiệp và tầng lớp Nhân dân, thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân.

Công tác thi đua và khen thưởng của tỉnh tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương pháp tổ chức, thi đua hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa; chú trọng khen thưởng nông dân, công nhân và người lao động, đã động viên các cấp, các ngành, cộng đồng các doanh nghiệp và tầng lớp Nhân dân ra sức khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, góp phần đáng kể trong thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng bình quân ước đạt 7,5%, cao hơn mức tăng bình quân của giai đoạn 2016 - 2020 (7%/năm) và cao hơn bình quân chung của cả nước. Quy mô nền kinh tế tăng nhanh, năm 2024 đạt 354,6 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố và dự kiến năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng (gấp 1,56 lần so năm 2020). Giá trị GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 105,2 triệu đồng, tăng 1,48 lần so năm 2020.

Cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đến hết năm 2025, tỷ trọng khu vực công nghiệp dịch vụ chiếm khoảng 86,8% và khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm khoảng 13,2% (tỷ trọng năm 2020 lần lượt là: 82,7% và 17,3%). Trong đó, công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, bình quân tăng trên 10,6%/năm, cao hơn tốc độ tăng bình quân chung của cả nước (6,6%) và của tỉnh giai đoạn trước (9,7%), tiếp tục là ngành kinh tế chủ lực đóng góp chính vào tăng trưởng, thu ngân sách và giải quyết việc làm của tỉnh, là cơ sở quan trọng để chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, thúc đẩy cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng hiệu quả, bền vững. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, các thành phần kinh tế có bước phát triển. Hệ thống kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, diện mạo từ đô thị đến nông thôn có nhiều khởi sắc. Chất lượng giáo dục đào tạo tiếp tục được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng; an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được bảo đảm. Cải cách hành chính được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được củng cố và giữ vững, các hoạt động đối ngoại được tăng cường. Đời sống của Nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Phát huy truyền thống thi đua ái quốc, trong giai đoạn mới, công tác khen thưởng của tỉnh đã được đổi mới tích cực, quan tâm đến khen thưởng cho người trực tiếp lao động sản xuất, các thành phần kinh tế, khen thưởng đột xuất... Nhiều điển hình tiên tiến có cách làm hay, sáng tạo đã được tôn vinh và khen thưởng kịp thời, tạo được sức lan toả rộng khắp. Trong 5 năm (2020-2025), toàn tỉnh có gần 1.800 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp Nhà nước, hơn 30.000 tập thể và cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.

Chính quyền xã Liên Sơn kịp thời động viên khen thưởng các điển hình trong phong trào thi đua yêu nước. Ảnh: Lê Chung

Những thành tựu về phát triển kinh, tế xã hội mà tỉnh ta đã đạt được trong những năm qua chính là kết quả từ quá trình thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Để phong trào thi đua, yêu nước trong giai đoạn 2025-2030 tiếp tục đạt kết quả tích cực hơn nữa; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, bứt phá xây dựng tỉnh Phú Thọ giàu đẹp, văn minh, đáng sống; cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới hùng cường, thịnh vượng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục tăng cường chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 41-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới và khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự lãnh đạo và gắn trách nhiệm trực tiếp của các cấp ủy Đảng, chính quyền và đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện các chính sách về công tác thi đua khen thưởng; nâng cao năng lực điều hành của chính quyền, tiếp tục khắc phục khó khăn, thách thức để tập trung cho thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng tỉnh giàu đẹp văn minh, hiện đại; phát động các đợt thi đua chuyên đề, đột xuất, thi đua ngắn hạn, thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tiếp tục nâng cao chất lượng khen thưởng đảm bảo việc tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân được chính xác, kịp thời, đúng người, đúng việc; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến để phong trào thi đua ngày càng thu hút, lôi cuốn được nhiều người tham gia, đạt được hiệu quả cao và thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả lĩnh vực, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, tạo động lực hoàn thành thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, đưa Phú Thọ phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta có quyền tự hào về những thành tựu và kết quả đạt được của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh. Nối tiếp truyền thống thi đua ái quốc trên quê hương đất Tổ anh hùng, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Phú Thọ sẽ tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng tỉnh Phú Thọ xứng đáng là quê hương Đất Tổ anh hùng, cùng cả nước tự cường, tự tin, tiến bước trong kỷ nguyên mới.

Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh Phú Thọ