Phú Thọ triển khai khẩn cấp các biện pháp ứng phó bão số 10

Ngày 28/9, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ban hành Công điện số 5/CĐ-UBND về việc tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 27/9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-13, giật cấp 14-16, sóng cao 5-7m. Bão số 10 có thể gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, lượng mưa phổ biến 200-400mm, có nơi trên 600mm, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và chia cắt giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, triển khai ngay các giải pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện; gia cố đê điều, hồ đập, trạm bơm; chằng néo nhà cửa, kho tàng, cơ sở sản xuất. Các địa phương phải khẩn trương di dời dân cư tại khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, bố trí lực lượng canh gác, dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng: Quân sự, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Công thương, Tài chính, Ban Quản lý các khu công nghiệp, doanh nghiệp thủy lợi, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ trong việc phối hợp ứng phó bão. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh phải trực tiếp xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh.

UBND tỉnh nhấn mạnh, các cấp, ngành tuyệt đối không được chủ quan, phải trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết, kịp thời báo cáo để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão số 10 gây ra.

Trang Linh