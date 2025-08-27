Phú Thọ triển khai mã QR tra cứu thủ tục hành chính

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin, tra cứu thủ tục hành chính (TTHC), Sở Khoa học và Công nghệ vừa triển khai bộ mã QR tại Trung tâm phục vụ hành chính công (HCC) các cấp.

Theo đó, bộ mã QR được xây dựng dựa trên danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cấp xã, được tiếp nhận trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và xử lý qua Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh. Người dân, doanh nghiệp khi đến làm việc có thể dễ dàng quét mã để tra cứu thông tin nhanh chóng, thay vì mất thời gian tìm kiếm thủ công.

Để bảo đảm hiệu quả, các đơn vị liên quan sẽ niêm yết mã QR tại khu vực tiếp nhận, bố trí cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ người dân, đặc biệt là những người chưa quen sử dụng thiết bị thông minh. Đồng thời, Trung tâm phục vụ HCC tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để kịp thời cập nhật, điều chỉnh mã QR khi có thay đổi về danh mục TTHC.

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, việc áp dụng mã QR không chỉ giúp người dân, doanh nghiệp tra cứu thông tin thuận tiện, mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian chờ đợi, thúc đẩy cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

P.V