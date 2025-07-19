Phú Thọ triển khai ứng phó cơn bão số 3

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 3 (tên quốc tế là WIPHA), ngày 19/7, Tỉnh ủy Phú Thọ đã ban hành công văn số 78-CV/TU gửi đến các địa phương về việc triển khai ứng phó với cơn bão.

Hiện tại, bão WIPHA đã đi vào vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc biển Đông, trở thành cơn bão số 3 trong năm 2025, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 12. Dự báo, bão số 3 sẽ tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất trên biển có thể đạt cấp 13, giật cấp 14, cấp 15 trong những ngày tới, di chuyển nhanh về phía Đông của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và khu vực Vịnh Bắc Bộ, khả năng rất cao ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nước ta, trong đó có tỉnh Phú Thọ.

Đây là cơn bão được dự báo có cường độ mạnh, để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ do ảnh hưởng của bão, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Đồng chí Bí thư và Chủ tịch UBND các xã, phường chủ động tổ chức theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình bão, mưa, lũ để kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của bão, mưa lũ trên địa bàn tỉnh chủ động thông tin kịp thời, chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường và người dân ứng phó với bão, lũ. Trong đó: Kiểm tra, chủ động biện pháp đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du; bố trí lực lượng thường trực sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống; tiến hành rà soát, triển khai các biện pháp an toàn đối với các hoạt động du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản trên sông, hồ; sẵn sàng phương án sơ tán người dân trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản đến nơi an toàn trước khi ảnh hưởng bão trực tiếp.

Các địa phương xây dựng phương án và sẵn sàng tổ chức sơ tán người dân ra khỏi các căn nhà yếu không đảm bảo an toàn; khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét, nhất là khu vực ven sông, suối, khu vực miền núi. Sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về nhà ở, kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, đê điều; bảo vệ sản xuất nông nghiệp, chống ngập úng khu đô thị và khu công nghiệp.

Kiểm soát, hướng dẫn giao thông an toàn, nhất là các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính.

Văn Lang