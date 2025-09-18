Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ kiểm tra 2 dự án do Bộ NN&MT đầu tư trên địa bàn tỉnh

Ngày 18/9, đồng chí Đinh Công Sứ - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án do Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tham gia có đại diện các sở, ngành, đơn vị: Sở NN&MT, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý dự án khu vực Phú Thọ, Trung tâm Phát triển quỹ đất Phú Thọ và đại diện nhà thầu thi công, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát công trình.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ và lãnh đạo các sở, ngành kiểm tra tình hình triển khai đường ống dẫn nước - Dự án Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng các lãnh đạo sở, ngành tại đập đầu mối Ngòi Giành.

Bộ NN&MT đang triển khai 2 dự án trên địa bàn tỉnh với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Trong đó: Dự án Hệ thống kênh mương hồ Ngòi Giành được khởi công đầu tháng 1/2024, tổng mức 1.402 tỷ đồng tại các xã Trung Sơn, Xuân Viên, Sơn Lương, Tiên Lương, Văn Bán, Cam Khê. Đường ống chính dài 26.383,7m; đường ống nhánh gồm 20 tuyến với tổng chiều dài 35.466m.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tổng số hộ bị ảnh hưởng 2.951 hộ; đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường cho 2.715/2.951 hộ: 2.691 hộ đã nhận tiền bồi thường, 24 hộ đã có phương án nhận tiền, còn 236 hộ chưa phê duyệt phương án bồi thường và 8 hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng thi công.

Công tác bàn giao mặt bằng đã thực hiện bàn giao 53,08/61,85km, gồm các đoạn không liên tục nhưng đảm bảo đủ điều kiện triển khai thi công. Cụ thể, tuyến chính bàn giao 24,05/26,38km; tuyến nhánh bàn giao 29,03/35,46 km.

Đại diện địa phương phát biểu tại buổi làm việc.

Lãnh đạo Sở NN&MT phát biểu tại buổi làm việc.

Hiện nay, các nhà thầu đang tập trung triển khai thi công đồng thời tuyến đường ống chính, tuyến đường ống nhánh trên toàn dự án. Tính đến nay, nguồn vốn cho dự án đã bố trí được 1.272,215 tỷ đồng, trong đó, năm 2025 khoảng 710 tỷ đồng. Lũy kế giải ngân đạt 710,57 tỷ đồng, đạt 55,85%, trong đó, giải ngân năm 2025 đến nay mới đạt trên 148 tỷ đồng, tương đương 20,90%.

Đối với dự án Hồ chứa nước Thục Luyện có dung tích gần 4,2 triệu m3, tổng mức đầu tư 570 tỷ đồng tại các xã: Thanh Sơn, Võ Miếu, Minh Hoà. Mục tiêu nhằm khai thác hiệu quả nguồn nước mặt suối để cấp nước tưới nông nghiệp; tạo nguồn cấp nước sinh hoạt, công nghiệp; góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, cấp nước tưới cho 1.685 ha đất. Công trình có hệ thống dẫn nước, trong đó ống chính dài 2.200m, ống nhánh gồm 6 tuyến, tổng chiều dài 41.445m. Ngoài ra, còn có hệ thống công trình trên đường ống, đường thi công kết hợp quản lý vận hành và hệ thống cấp điện...

Đại diện nhà thầu cam kết tiến độ thi công tại buổi làm việc.

Hiện dự án đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng các hạng mục đập, cống, tràn, hệ thống đường, hệ thống ống dẫn nước. Hạng mục rà phá bom mìn đã thi công xong. Các đơn vị đang tiến hành tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu xây lắp và triển khai gói thầu giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị... và triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Luỹ kế giải ngân đến nay trên 52 tỷ đồng, đạt 19,44%.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành, đơn, vị, địa phương đã phát biểu ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 2 dự án.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Phú Thọ trình phê duyệt phương án những trường hợp giải phóng mặt bằng đầy đủ hồ sơ trước ngày 20/9 để Chủ tịch UBND các xã xem xét phê duyệt; hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ đối với các hộ đã đồng ý đền bù, giải phóng mặt bằng trình phê duyệt trước ngày 26/9. Các sở, ngành, đơn vị, địa phương triển khai đầy đủ các bước và thủ tục đảm bảo đối với các trường hợp khó khăn khi xác định chủ đất, chưa đồng thuận cao, trình hồ sơ đầy đủ trước ngày 30/9. Các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động để người dân nắm rõ hơn vai trò, ý nghĩa của các dự án, từ đó tạo sự đồng thuận.

Đại diện Văn phòng UBND tỉnh cho ý kiến tại buổi làm việc.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cụ thể thời gian hoàn tất các thủ tục giải phóng mặt bằng đối với các xã. Riêng về xã Sơn Lương, đồng chí đề nghị tăng cường hơn nữa công tác giải phóng mặt bằng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương quyết liệt vào cuộc, thống nhất cách làm, rút ngắn thời gian triển khai công tác giải phóng mặt bằng và đôn đốc nhà thầu thi công. Đối với Trung tâm Phát triển quỹ đất khu vực Phú Thọ tăng cường nhân lực ưu tiên triển khai dự án.

Đồng chí cũng giao các sở, ngành rà soát, đảm bảo các trang thiết bị, cơ sở hạ tầng về lâu dài cho Trung tâm Phát triển quỹ đất; giao Trung tâm thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối vớ 2 dự án do Bộ NN&MT đầu tư.

Hồng Trung