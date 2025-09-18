Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng

Chiều 18/9, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe Đảng ủy UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo một số nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và một số lãnh đạo sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Đảng ủy UBND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm; báo cáo các nội dung tiếp thu góp ý của Bộ Chính trị để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội; Quy định việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên và lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy trong Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh. Phân bổ chỉ tiêu hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP, ngày 30/12/2022 của Chính phủ tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Đinh Công Thực đóng góp ý kiến.

Thực hiện nhiệm vụ công tác năm, Đảng ủy, Ban Thường vụ UBND tỉnh đã linh hoạt, sáng tạo, chủ động trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện quyết liệt, qua đó, kinh tế-xã hội 9 tháng năm 2025 trên địa bàn tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 10%; thu ngân sách Nhà nước và thu hút vốn đầu tư tăng cao so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; huy động vốn đầu tư đạt khá; giải ngân vốn đầu tư công đạt mức cao. Các hoạt động văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, hoàn thành mục tiêu chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản đáp ứng yêu cầu, không để ảnh hưởng đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm, tỉnh quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Trong đó, thu ngân sách phấn đấu đạt 53-54 nghìn tỷ đồng; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nhà ở xã hội; hoàn thiện quy hoạch tỉnh. Trước mắt, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh đóng góp ý kiến.

Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh Vi Mạnh Hùng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất thông qua kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2025. Đồng ý chủ trương ban hành Quy trình chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; quy trình thành lập, mở rộng cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhất trí các nội dung tiếp thu góp ý của Trung ương để hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I; công tác chuẩn bị tổ chức phục vụ Đại hội.

Thống nhất thông qua Quy định việc dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên và lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy trong Đảng bộ tỉnh. Đồng ý giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh tiếp tục rà soát, đề xuất việc tăng cường, điều động, biệt phái công chức, viên chức về công tác tại các xã, phường trên địa bàn tỉnh; phân bổ chỉ tiêu hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ tại các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Hoàng Nga - Dương Chung