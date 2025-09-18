Đoàn đại biểu tỉnh Phú Thọ viếng, tiễn biệt đồng chí Lê Huy Ngọ

Sáng nay 18/9, đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Phú Thọ do đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến viếng, tiễn biệt đồng chí Lê Huy Ngọ - nguyên Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã qua đời lúc 3 giờ 56 phút ngày 16/9/2025, hưởng thọ 88 tuổi.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh Phú Thọ viếng đồng chí Lê Huy Ngọ.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Phú Thọ mặc niệm tiễn biệt đồng chí Lê Huy Ngọ.

Đồng chí Lê Huy Ngọ sinh ngày 13/8/1938 trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng tại xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia; nay là phường Hải Bình, tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí đã trải qua các vị trí công tác từ cán bộ chuyên môn đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh, rồi Chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú.

Tháng 6/1988, Bộ Chính trị điều động đồng chí Lê Huy Ngọ làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, VII, VIII, IX; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương và là đại biểu Quốc hội khóa IX, khóa X.

Năm 2008, mặc dù được nghỉ hưởng chế độ hưu trí, nhưng với kiến thức, kinh nghiệm, lòng nhiệt thành, gắn bó với nông nghiệp, nông dân, nông thôn, ông vẫn sẵn sàng nhận làm cố vấn Chương trình thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Chính phủ.

Bí thư Tỉnh uỷ Đặng Xuân Phong thắp hương tiễn biệt đồng chí Lê Huy Ngọ.

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng và công tác, đồng chí Lê Huy Ngọ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu; có nhiều cống hiến, đóng góp cho sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và sự phát triển của các tỉnh Vĩnh Phú, Thanh Hóa.

Với công lao đóng góp to lớn, đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng: Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; Huân chương Độc lập hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì; Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, hạng Nhì; Huân chương Lao động hạng Ba vì sự nghiệp hợp tác Nông nghiệp Việt Nam-Lào; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Liên hợp quốc; Kỷ niệm chương Hùng Vương... và nhiều kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen khác.

Các Bộ, ngành Trung ương và Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ kính viếng đồng chí Lê Huy Ngọ

Vĩnh biệt đồng chí Lê Huy Ngọ, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ nguyện biến đau thương thành hành động cách mạng; noi gương đồng chí, đoàn kết, rèn luyện, phát huy trí tuệ, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu, cực tăng trưởng khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Gia Thái, Ngọc Nguyên