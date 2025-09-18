Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh làm việc tại xã Thượng Long về vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Sáng 18/9, đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thượng Long về kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tham gia đoàn có đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan liên quan.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thượng Long.

Thượng Long là xã vùng cao, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã: Thượng Long, Phúc Khánh, Nga Hoàng. Diện tích tự nhiên của xã 60,36km2, dân số 16.085 người tại 29 khu dân cư.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn phát biểu tại buổi làm việc.

Vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đến nay, hệ thống chính trị của xã Thượng Long được kiện toàn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân hơn. Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, Đảng ủy-HĐND-UBND xã bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu để xây dựng các kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết, Chương trình hành động; xây dựng chương trình làm việc đến hết năm 2025 và chương trình làm việc toàn khoá.

Công tác sắp xếp, bố trí cán bộ đảm bảo đúng quy định. Chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân được duy trì hiệu quả, với 1.964 hồ sơ đã được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã từ ngày 1/7-12/9 (hồ sơ trả trước hạn và đúng hạn chiếm 98,28%). Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã tạo động lực để chính quyền đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, cải thiện dịch vụ công và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được đảm bảo. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân ổn định.

Bí thư Đảng ủy xã Thượng Long Đinh Thị Thu Thủy báo cáo tại buổi làm việc.

Tuy nhiên, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Thượng Long cũng đã bộc lộ một số tồn tại cần tháo gỡ: Số lượng cán bộ, công chức sau sáp nhập, sắp xếp lại vị trí việc làm chưa thực sự phù hợp với chuyên môn đào tạo; một số cán bộ kiêm nhiệm, gây hiện tượng quá tải công việc. Số lượng biên chế của các phòng, ban chưa đáp ứng được khối lượng công việc mới, thiếu nhân sự có chuyên môn; thiếu một số trang thiết bị làm việc. Công tác thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn. Sau sáp nhập, địa bàn rộng, dân số đông, khó khăn trong công tác quản lý, điều hành, đặc biệt trong giải quyết thủ tục hành chính, tiếp công dân, đảm bảo an ninh trật tự. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã diện tích nhỏ, phải bố trí 2 điểm, ảnh hưởng đến công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Đoàn công tác thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thượng Long.

Để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả, lãnh đạo xã Thượng Long đề xuất: Điều động, luân chuyển cán bộ để đảm bảo thực hiện chức trách nhiệm vụ và vị trí việc làm. Tăng cường hoặc tổ chức các lớp tập huấn cho công chức, viên chức đối với các chuyên ngành: công nghệ thông tin, giao thông - xây dựng, quản lý đất đai, y tế... Trình cấp có thẩm quyền xem xét việc thực hiện chế độ chính sách để đảm thống nhất sau khi sáp nhập xã.

Bên cạnh đó, xã đề xuất: Đầu tư công trình nhà lớp học 2 tầng, 8 phòng của Trường Mầm non Thượng Long. Sửa chữa các công trình bị thiệt hại và ảnh hưởng do mưa bão. Xây mới cầu Trắng, tuyến đường từ xã Yên Lập lên xã Thượng Long. Cấp kinh phí hỗ trợ thanh toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản do cấp xã quản lý sau khi tiếp nhận từ cấp huyện và các xã cũ...

Đại diện đoàn công tác và nhà tài trợ tặng 20 bộ máy tính cho các khu dân cư xã Thượng Long phục vụ hoạt động chuyển đổi số.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh đánh giá cao nỗ lực khắc phục khó khăn của lãnh đạo xã Thượng Long trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ xã và vai trò của HĐND, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Sớm ban hành quy chế hoạt động của các cơ quan thuộc Đảng ủy, UBND xã theo đúng quy định. Tăng cường rà soát, kiểm tra bảo đảm việc kết nạp đảng viên mới đạt chỉ tiêu. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, định hướng của Trung ương và tỉnh; tập trung tháo gỡ khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Rà soát, kiện toàn, luân chuyển các vị trí còn thiếu, nhất là đối với các phòng, ban chuyên môn. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng công việc.

Đồng chí Bùi Thị Minh nhấn mạnh: Thượng Long cần bám sát quy hoạch chung của tỉnh để quy hoạch xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Rà soát kỹ, bảo đảm thứ tự ưu tiên trong đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Trong chương trình, đoàn công tác đã trao quà là thiết bị máy tính, ti vi cho Trường Mầm non Thượng Long, Trạm Y tế xã và các khu dân cư.

Đoàn công tác thăm, động viên cô và trò Trường Mầm non Thượng Long.

Phan Cường