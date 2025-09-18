Du lịch Đà Bắc đón trên 266 nghìn lượt khách, doanh thu vượt 110 tỷ đồng

Chiều 17/9, tại Khu du lịch Vàyang Retreat, xã Tiền Phong, Hội Du lịch Đà Bắc tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động giai đoạn 2022-2025.

Các doanh nghiệp trên địa bàn Đà Bắc khai thác tiềm năng du lịch lòng hồ

Các đại biểu tham dự hội nghị

Trong 3 năm qua, Hội Du lịch Đà Bắc đã tập hợp được 49 thành viên, gồm 30 đơn vị kinh doanh du lịch với các loại hình đa dạng như khu nghỉ dưỡng, homestay, lữ hành, vận tải khách du lịch... Hoạt động của Hội góp phần tích cực quảng bá hình ảnh, xây dựng thương hiệu du lịch Đà Bắc, thông qua các kênh truyền thông, hội chợ, triển lãm và kết nối mạng lưới du lịch cộng đồng với nhiều địa phương. Kết quả giai đoạn 2022-2025, các thành viên Hội đã đón 266.102 lượt khách, trong đó 8.432 lượt khách quốc tế, doanh thu đạt trên 115 tỷ đồng. Các homestay, khu nghỉ dưỡng ngày càng khẳng định chất lượng dịch vụ, thu hút du khách trong và ngoài nước...

Tại hội nghị, bên cạnh đánh giá kết quả đã đạt được, các đại biểu đã chia sẻ khó khăn, hạn chế về hạ tầng giao thông liên xã xuống cấp, hệ thống điện - viễn thông chưa đáp ứng nhu cầu; thủ tục đất đai còn nhiều vướng mắc; thiếu lao động có trình độ cao. Đây là những rào cản lớn đối với sự phát triển bền vững của du lịch cộng đồng.

Đồng thời, các đại biểu đề xuất giải pháp tháo gỡ, đồng thời kiến nghị các sở, ngành liên quan, chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh về thủ tục pháp lý, đất đai, nâng cấp hạ tầng, điện lưới, viễn thông... Hội Du lịch Đà Bắc cũng trình phương án thành lập Chi hội Du lịch khu vực phía Bắc hồ Hòa Bình trực thuộc Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ nhằm duy trì hoạt động ổn định sau khi Hội Du lịch huyện chính thức giải thể theo quyết định của UBND huyện từ tháng 6/2025...

Hương Lan