Phú Thọ: Triệt phá ổ nhóm hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia qua không gian mạng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 7 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an lấy lời khai của Đỗ Đông Hưng – đối tượng cầm đầu ổ nhóm.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện 1 ổ nhóm khoảng 25-30 đối tượng là người Việt Nam, đang trú tại khu vực Phnom Penh (Campuchia), chuyên sử dụng các ứng dụng như “Tình yêu 2.1”, “Kết nối yêu thương” để lừa đảo người Việt Nam trong nước với thủ đoạn tinh vi. Xác định tính chất phức tạp và mức độ nghiêm trọng của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã xác lập chuyên án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung điều tra, thu thập chứng cứ, từng bước bóc gỡ ở nhóm tôi phạm này.

Quá trình điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định, cầm đầu ổ nhóm trên là Đỗ Đông Hưng (sinh năm 1986, trú tại Phú Xuyên, tỉnh Thái Nguyên). Dưới sự điều hành của Hưng, nhóm trên hoạt động có tổ chức, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, Hưng thuê nhà (tại Phnom Penh - Campuchia) để cho các đối tượng hoạt động, chi trả lương cho nhân viên và phân chia nhiệm vụ từ quản lý chung, giám sát hiệu suất làm việc, quản lý tài chính đến các nhóm chuyên trách như “cào khách” và “giết khách".

Nhóm “cào khách” có nhiệm vụ làm quen, kết bạn qua mạng xã hội, thường sử dụng nick Telegram giả danh những người đàn ông thành đạt, có ngoại hình ưa nhìn để tiếp cận những phụ nữ trung niên, sống đơn thân, đã ly hôn hoặc ly thân, từ đó tạo dựng mối quan hệ tình cảm nhằm lôi kéo nạn nhân tham gia các hoạt động đầu tư, quay số trúng thưởng, đặt cược trực tuyến...

Khi nạn nhân tin tưởng và bắt đầu chuyển tiền, các đối tượng sẽ chuyển tiền lời để tiếp tục dụ dỗ nạn nhân nạp thêm tiền; sau đó, chuyển tiếp thông tin cho nhóm “giết khách” thực hiện các thao tác kỹ thuật khiến nạn nhân không thể rút tiền, đồng thời đưa ra các yêu cầu nộp thêm phí để rút tiền lời, kéo dài quá trình cho đến khi bị hại không còn khả năng tài chính thì lập tức cắt đứt liên lạc, xóa mọi dấu vết.

Cơ quan công an lấy lời khai của các đối tượng còn lại trong vụ án được triệt phá.

Căn cứ tài liệu đã thu thập được, ngày 16/7/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các tổ công tác tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước để truy xét các đối tượng trong ổ nhóm này. Qua đó lực lượng công an đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với 6 đối tượng gồm: Phan Bá Huỳnh (sinh năm 1993, Thái Nguyên), Nguyễn Hải Long (2001, Thái Nguyên), Bùi Văn Hưng (2001, Bắc Ninh), Trịnh Thị Thu Uyên (1991, Đồng Nai), Nguyễn Văn Chung (1993, Thái Nguyên), Nguyễn Hồng Phi (2001, Nghệ An) và triệu tập 2 đối tượng liên quan: Phạm Thị Huyền Trang (2009, Hải Phòng), Lương Thị Liệu (2007, Bắc Ninh). Đến ngày 21/7/2025, đối tượng cầm đầu là Đỗ Đông Hưng đã đến đầu thú tại Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ổ nhóm này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của nhiều nạn nhân trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đối tượng còn lại trong đường dây lừa đảo trên đến Phòng Cảnh sát hình sự đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của Pháp luật.

Phương Thu (Công an tỉnh)