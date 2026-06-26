Kế hoạch xét thăng hạng giáo viên mầm non, phổ thông năm 2026

Ngày 26/6, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ ban hành kế hoạch tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp (CDNN) từ hạng III lên hạng II đối với viên chức giáo viên mầm non, phổ thông các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm 2026.

Cô và trò Trường THPT Đoan Hùng, xã Đoan Hùng thi đua dạy tốt, học tốt.

Việc xét thăng hạng CDNN được thực hiện theo đúng quy định về vị trí việc làm, phù hợp với trình độ, năng lực của viên chức, đồng thời bảo đảm sự thống nhất trong quản lý đội ngũ giáo viên. Lựa chọn được những giáo viên đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn CDNN, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức nghề nghiệp trong sáng, năng lực chuyên môn và nghiệp vụ giảng dạy tốt, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông.

Bảo đảm quyền lợi về lương, phụ cấp và các chế độ khác cho giáo viên sau khi được thăng hạng; đồng thời khắc phục những bất hợp lý trong cơ cấu CDNN, tạo sự công bằng và minh bạch trong quản lý viên chức. Động viên, khuyến khích giáo viên tích cực học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và nhiệm vụ công tác lâu dài.

Đối tượng xét thăng hạng CDNN là cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập thuộc tỉnh đang giữ CDNN: giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.26), giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29), giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32), giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số V.07.05.15) có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, nguyện vọng đăng ký xét thăng hạng và được đơn vị đề nghị dự xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II theo chỉ tiêu, số lượng được UBND tỉnh phê duyệt.

Nội dung xét thăng hạng: Xem xét, thẩm định việc đáp ứng yêu cầu về thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của CDNN viên chức dự xét.

Hình thức: Thẩm định hồ sơ dự xét theo quy định về tiêu chuẩn CDNN viên chức dự xét. Công tác rà soát, tổng hợp và thẩm định hồ sơ thực hiện theo đúng quy chế, quy định hiện hành, đặc biệt là Thông tư số 001/2025/TT-BNV ngày 17/3/2025 của Bộ Nội vụ cùng các văn bản liên quan.

Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo dục phải phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc xác định đúng đối tượng; phải có nguyện vọng dự xét, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia xét thăng hạng đảm bảo tỷ lệ số người được xét theo quy định, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ và danh sách viên chức giáo viên đề cử dự xét. Việc tổ chức xét thăng hạng phải thực sự lựa chọn được những giáo viên tiêu biểu, có năng lực nổi bật, có nhiều đóng góp thiết thực cho sự phát triển của nhà trường và ngành Giáo dục

Xem chi tiết Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng

Hương Giang