Phường Hòa Bình đảm bảo an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng

Được thành lập từ việc sáp nhập 7 phường trung tâm của thành phố Hòa Bình (cũ), phường Hòa Bình hiện là “siêu phường” đông dân nhất tỉnh Phú Thọ. Không phải nơi tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 nhưng là địa bàn trọng điểm của tỉnh, Công an phường triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) để góp phần vào thành công của Đại hội.

Công an phường Hoà Bình thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Sau sáp nhập, phường Hòa Bình trở thành “siêu phường” với dân số trên 78.000 người. Là “vùng lõi” của thành phố Hòa Bình (cũ), phường Hoà Bình tập trung nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trung tâm thương mại, cơ sở kinh doanh dịch vụ... Trên địa bàn có KCN bờ trái sông Đà trên 68ha, tỷ lệ lấp đầy 100%; Nhà máy Thuỷ điện Hoà Bình - công trình trọng điểm quốc gia; Trụ sở tiếp công dân tỉnh (cơ sở 3). Đây là “vùng lõi” đô thị, đồng thời cũng là địa bàn trọng yếu về ANTT.

Để đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp và các hoạt động kỷ niệm lớn của đất nước, Công an phường đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Trung tá Bùi Lê Sơn - Trưởng Công an phường cho biết: Đơn vị đã tham mưu Đảng uỷ, UBND phường ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác đảm bảo ANTT sát thực tế. Phối hợp với Ban CHQS phường ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm. Chủ trì phối hợp với Công an các phường Kỳ Sơn, Tân Hoà, Thống Nhất tổ chức ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm toàn khu vực thành phố Hòa Bình (cũ).

Công an phường tuyên truyền kỹ năng ATGT và phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, giáo viên, học sinh trên địa bàn

Trên cơ sở đó, Công an phường tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Trong công tác phòng ngừa, đơn vị tổ chức tuyên truyền phòng chống ma tuý, tội phạm sử dụng công nghệ cao. Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên các tuyến đường chính... Đồng thời phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân, người có uy tín, các Tổ an ninh trật tự ở cơ sở tại 94 khu dân cư.

Trong đợt cao điểm ra quân từ ngày 1/8-15/9, đơn vị đã gọi hỏi, răn đe, giáo dục 115 đối tượng hình sự, ma tuý. Kiểm tra cư trú 201 lượt, 856 nhân khẩu; kiểm tra 50 cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT, qua đó xử phạt 1 cơ sở vi phạm; kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy đối với 25 cơ sở và đã phát hiện, xử phạt 3 cơ sở vi phạm, kiến nghị thực hiện đầy đủ các quy định; vận động thu hồi 1 kiếm, 2 súng tự chế.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp kiểm tra, hướng dẫn việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại các cơ sở lưu trú, qua đó đã phát hiện và xử phạt 2 trường hợp vi phạm. Rà soát số công dân của phường đang cư trú, làm việc, học tập, du lịch tại Campuchia, Thái Lan và công dân của 2 quốc gia đang cư trú trên địa bàn... Phối hợp làm việc với 4 doanh nghiệp tại KCN bờ trái sông Đà, kiến nghị xử lý 1 doanh nghiệp có vi phạm trong lĩnh vực an ninh kinh tế.

Trên không gian mạng, đơn vị đã xác minh, làm việc với 41 trường hợp sử dụng tài khoản mạng xã hội tham gia hội nhóm phản động, chống đối. Làm việc với một trường hợp bình luận tiêu cực; một trường hợp đăng bài không đúng sự thật trên Facebook; một quản trị viên trang Fanpage có nội dung bình luận tiêu cực, nhận định phiến diện, khiến người tiếp cận hiểu sai bản chất sự việc và đã yêu cầu gỡ, cam kết không tái phạm.

Công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm và răn đe, phòng ngừa tội phạm được tăng cường. Với 10 lượt tuần tra, kiểm soát địa bàn công cộng, các tổ công tác đã lập biên bản xử lý 4 trường hợp vi phạm trật tự ATGT; phát hiện, bắt 1 vụ buôn bán hàng cấm, 4 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, 1 vụ đánh bạc. Phối hợp kiểm tra, xử phạt hành chính 147 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, tạm giữ 40 phương tiện.

Lực lượng Công an phường phối hợp Tổ ANTT ở cơ sở tuần tra đêm khép kín địa bàn.

Đấu tranh với tội phạm, Công an phường đã phối hợp bắt 1 đối tượng truy nã; bắt 1 vụ, 4 đối tượng đánh bạc; phát hiện, bắt 3 vụ, 3 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý, thu giữ 3,58g heroin; phối hợp bắt 1 vụ, 7 đối tượng sử dụng trái phép chất ma tuý.

Trong đợt cao điểm, trên địa bàn phường Hoà Bình xảy ra 9 vụ, với 18 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội. Trong đó đã khởi tố 3 vụ, 14 bị can; 1 vụ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý; 1 vụ đã xử phạt vi phạm hành chính, 4 vụ đang điều tra, làm rõ. Tội phạm và vi phạm pháp luật về quản lý kinh tế, môi trường đã phát hiện, bắt và xử lý 13 vụ, 14 đối tượng; khởi tố 1 vụ, 2 bị can về tội buôn bán hàng cấm; xử phạt vi phạm hành chính 12 vụ, 12 trường hợp trên 80 triệu đồng.

Nổi bật, đơn vị đã phối hợp điều tra, làm rõ hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” đối với Nguyễn Trường Giang, sinh năm 1981, trú tại phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên. Trước đó, ngày 11/9, vụ việc gây xôn xao trên mạng xã hội khi Giang ép bà Bùi Thị Ly, trú tại xóm Đúp, xã Mường Động trả 3,5 triệu đồng cho chuyến xe từ bến xe Mỹ Đình về khu vực gần bến xe Hoà Bình; sau khi bà Ly van xin, đối tượng đe doạ ép trả 2,5 triệu đồng mới cho xuống xe. Ngày 12/9, Giang đã đến Công an phường Hoà Bình đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Xác định là địa bàn trọng điểm, cán bộ, chiến sĩ Công an phường tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, giữ cho Hoà Bình luôn bình yên, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng các cấp.

Cẩm Lệ