Phương Mỹ Chi và màn trình diễn khó quên

Phương Mỹ Chi đã mang tiết mục mà cô không có cơ hội trình diễn ở chung kết Sing! Asia 2025 lên sân khấu V Concert - Rạng rỡ Việt Nam.

Như lời hứa dành tặng khán giả tại V Concert - Rạng rỡ Việt Nam một món quà đặc biệt, Phương Mỹ Chi đã mang đến sân khấu ca khúc Bài ca đất phương Nam - bài hát đã được cô chuẩn bị kỹ lưỡng để trình diễn tại đấu trường quốc tế Sing! Asia 2025 nhưng lại chưa có cơ hội. Phương Mỹ Chi chia sẻ chỉ khi thể hiện ca khúc này tại quê nhà, cô mới có cơ hội cất cao câu hò mộc mạc và quý vị khán giả hoà giọng cùng - một khoảnh khắc khiến hàng chục nghìn khán giả như được sống trọn trong không gian âm nhạc đậm chất Nam Bộ. Giọng ca đầy cảm xúc, kết hợp với hệ thống âm thanh, ánh sáng hoành tráng và trang phục mang đậm bản sắc dân tộc, đã góp phần tạo nên một màn trình diễn khó quên.

Bên cạnh đó, khi nhận đọc được nhiều câu hỏi liên quan đến bí quyết để vừa tham gia cùng lúc hai chương trình, vừa theo học đại học, Phương Mỹ Chi cho biết tất cả là nhờ tình cảm, sự ủng hộ và ưu ái mà khán giả dành cho cô. “Chính mọi người đã trao cho Chi cơ hội được hát và tỏa sáng,” cô nói.

Nữ ca sĩ gửi lời cảm ơn đến VTV vì đã tạo điều kiện cho “một cô gái nhỏ nhắn” được hát những giai điệu mang âm hưởng dân tộc, đồng thời cảm ơn tới 25.000 khán giả đã cùng hòa giọng, tạo nên bầu không khí bùng nổ tại V Concert.

Phương Mỹ Chi cảm thấy may mắn vì sinh ra tại đất nước Việt Nam, được hát nhạc Việt Nam và được khán giả Việt Nam yêu mến đến mức này. “Chi sẽ nhớ mãi không quên cơ hội mà V Concert đã cho Chi để được hát cho tất cả quý vị cùng nghe. Hẹn gặp lại tại một sân khấu lớn hơn và tuyệt vời hơn,” cô nhắn gửi.

Khung giờ phát sóng V Concert - Rạng rỡ Việt Nam trên các kênh VTV:

Phiên bản dài 120 phút:

⏰ 21h30 - Ngày 16/8, 23/8 trên VTV3

Phiên bản dài 70 phút:

⏰ 21h45 - Ngày 17/8 trên VTV1

⏰ 14h15 - Ngày 22/8 trên VTV1

⏰ 19h - Ngày 24/8 trên VTV4

⏰ 9h30 - Ngày 24/8 trên VTV Cần Thơ

Nguồn vtv.vn