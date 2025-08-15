Phường Phú Thọ đảm bảo thông suốt các thủ tục hành chính

Sau hơn một tháng chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy phường Phú Thọ từng bước ổn định, đi vào hoạt động nền nếp, đảm bảo thông suốt, không bị gián đoạn, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính và tiếp công dân. Phường đang nỗ lực khắc phục khó khăn để bộ máy mới hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Lãnh đạo phường Phú Thọ gặp gỡ, trao đổi với cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Phường Phú Thọ được thành lập trên cơ sở hợp nhất phường Hùng Vương và các xã Hà Lộc, Văn Lung. Ngay khi đi vào hoạt động, HĐND phường đã họp, ban hành nghị quyết thành lập các phòng, ban chuyên môn và tổ chức hành chính trực thuộc. UBND phường kịp thời ban hành quy chế làm việc, khẩn trương xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; chỉ đạo các phòng chuyên môn tích cực giám sát, không để gián đoạn trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy nhanh giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, không để chậm trễ, gây phiền hà Nhân dân.

Với 58 cán bộ, trong đó 100% có trình độ đại học trở lên, bước đầu phường bố trí công việc cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ chuyên môn. Sau khi nhận nhiệm vụ, tư tưởng cán bộ ổn định, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết công việc nhanh chóng. Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường cho biết: Chúng tôi xác định khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp khối lượng công việc rất lớn, mỗi cán bộ, công chức đều phải nỗ lực để xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Người dân đến làm thủ tục hành chính được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Thọ hướng dẫn chu đáo.

Phường Phú Thọ đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đồng chí Nguyễn Công Huân - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cho biết: Trung tâm Phục vụ hành chính công là nơi trực tiếp kết nối chính quyền với người dân, doanh nghiệp, là “trái tim” của bộ máy hành chính trong thực hiện mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, nâng cao chất lượng phục vụ. Chúng tôi bố trí đặt trụ sở trung tâm tại nơi thuận tiện để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Thọ hiện có 12 cán bộ công chức, trong đó 1 đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường kiêm Giám đốc trung tâm, 1 Phó Giám đốc, 1 cán bộ phụ trách công nghệ thông tin, 9 cán bộ có nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Trung tâm được trang bị đầy đủ máy tính, máy in, máy photocopy, máy scan, hệ thống lấy số tự động, thiết bị tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Cán bộ, công chức được tham gia tập huấn, hướng dẫn khai thác và sử dụng hệ thống thông tin giải quyết hành chính tỉnh Phú Thọ. Phường đã kết nối đường truyền internet tốc độ cao, đảm bảo công tác giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phú Thọ hướng dẫn người dân kê khai xin chứng thực.

Anh Lê Tiến Hưng ở khu Đoàn Kết cho biết: "Tôi đến xin cấp bản sao trích lục hộ tịch, được cán bộ trung tâm đón tiếp, hướng dẫn lấy số và kê khai nhiệt tình, thủ tục nhanh. Tôi hài lòng với cách phục vụ người dân của cán bộ trung tâm".

Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Phú Thọ chung sức, đồng lòng, nỗ lực kiến tạo hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả theo chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước.

Chi Hương