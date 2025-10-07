Phường Vân Phú vận hành chính quyền hai cấp hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả

Sau hơn 3 tháng vận hành chính quyền hai cấp, 100% người dân trong địa bàn phường Vân Phú đã sớm ổn định, bắt nhịp với cách thức làm việc mới. Phường được hợp nhất từ 4 xã, phường: Kim Đức, Hùng Lô, Phượng Lâu và phường Vân Phú. Phường mới hiện có trên 38 nghìn người với 29 khu dân cư. Ngay sau khi sáp nhập đi vào hoạt đồng chính quyền hai cấp, UBND phường đã chủ động triển khai phân cấp, phân quyền gắn với thực hiện chính quyền địa phương hai cấp với bộ máy mới 6 phòng, ban, trung tâm. Công tác chỉ đạo điều hành các hoạt động diễn ra kịp thời, đảm bảo yêu cầu.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vân Phú hướng dẫn người dân thao tác quét mã QR trên

điện thoại.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hiện tại, UBND phường đã thành lập 3 phòng chuyên môn, 2 Trung tâm (Trung tâm Phục vụ hành chính công, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công); 1 Ban quản lý dự án phường Vân Phú thuận lợi đi vào hoạt động. UBND phường đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên UBND, ban hành chức năng, nhiệm vụ của từng phòng chuyên môn, các Trung tâm và Ban quản lý. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, vị trí việc làm gắn với trình độ chuyên môn của từng cán bộ, công chức. 100% cán bộ, công chức có máy tính, trang thiết bị phục vụ công việc; hệ thống mạng internet kết nối phục vụ hoạt động tại các phòng chuyên môn, Trung tâm Phục vụ hành chính công ổn định, đảm bảo các hoạt động liên tục trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

Riêng trong tháng 9, Trung tâm đã tiếp nhận trên 1.100 hồ sơ; đã giải quyết được sớm hạn 978 hồ sơ, đúng hạn 5 hồ sơ, còn lại 12 hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng, tạo niềm tin cho Nhân dân về bộ máy chính quyền mới. Toàn phường có 354 doanh nghiệp, trên 1.200 hộ kinh doanh cá thể. Đây chính là nguồn lực đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu của địa phương.

Vận dụng nhiều chính sách mới được triển khai đáp ứng yêu cầu trong thực hiện đổi mới địa phương, phường Vân Phú đã tập trung rà soát các dự án đã và đang chuẩn bị thực hiện, nhất là các dự án trọng điểm Quốc gia như: Tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua địa bàn phường Vân Phú; khu nhà ở Kim Đức và Phượng Lâu; dự án đường nối từ đường Nguyễn Tất Thành đến đê Âu Cơ. Phường kịp thời rà soát, giải quyết vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, trong đó, tập trung các dự án đầu tư công, dự án trọng điểm. Qua kiểm tra, giám sát, phường đã kịp thời phát hiện các sai phạm trong đất đai, chấn chỉnh lại hoạt động san hạ cốt nền, vận chuyển đất dư thừa tại xã Kim Đức (cũ). Phường đã tăng cường công tác quản lý và đảm bảo trật tự đô thị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp vi phạm; ký cam kết với các trường hợp kinh doanh cố định không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên các tuyến đường, tuyến phố chính. Một trong những lĩnh vực được lãnh đạo phường quan tâm, chú trọng trong việc tăng cường nội dung văn hoá, xã hội như: Chất lượng các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hoá luôn được duy trì và nâng cao; hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm... UBND phường đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ được các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh giao cũng như: Các nhiệm vụ theo yêu cầu thực tế tại địa phương; chỉ đạo thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định.

Hồ sơ của người dân đã được Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vân Phú tiếp nhận theo đúng quy trình.

Để có được những hiệu quả ban đầu khi thực hiện chính quyền hai cấp, đồng chí Lê Huy Hà - Phó Chủ tịch UBND phường Vân Phú cho biết: "Phường đề ra các giải pháp theo từng tháng, mắc phần việc nào giải quyết tích cực nội dung phần việc đó”. Mỗi cán bộ, viên chức trong phường tích cực sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành và quản lý văn bản, hồ sơ công việc; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động chính quyền, trong giải quyết thủ tục hành chính và cung ứng dịch vụ công trên địa bàn phường theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị gắn với tiếp tục thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, tinh giảm bộ máy; nâng cao chất lượng đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, coi trọng và làm tốt công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên môi trường làm cơ sở để phát triển đô thị; lấy phát triển các ngành thương mại, dịch vụ làm động lực tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào tạo, đảm bảo an sinh xã hội, củng cố vững chắc quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội; không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân...

Hơn 3 tháng vận hành với khối công việc rất lớn sẽ không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Với quyết tâm cao, phường Vân Phú sẽ sớm khắc phục để thực hiện thành công chính quyền hai cấp ở địa phương.

Hương Giang