Phường Vĩnh Phúc chú trọng tuyên truyền trực quan phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp

Chỉ còn thời gian ngắn nữa sẽ diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ, nhiệm kỳ 2025- 2030. Cùng với các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh, phường Vĩnh Phúc triển khai các hoạt động tuyên truyền phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp, tạo không khí hân hoan trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Khu vực Đài phun nước Bưu điện Vĩnh Phúc là một trong những điểm nhấn tuyên truyền trực quan của phường Vĩnh Phúc

Hơn 1 tháng qua, trên khắp tuyến phố, nẻo đường của phường Vĩnh Phúc, một trong những địa bàn trung tâm của tỉnh được trang hoàng cờ, hoa rực rỡ. Hàng trăm pa nô, cờ phướn, áp phích, băng rôn mang dòng chữ “Đảng Cộng sản Việt Nam- Người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”; “Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm”; “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030”... được căng, dựng theo các nội dung tuyên truyền của đại hội.

Những thông điệp tuyên truyền chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025- 2030; Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Vĩnh Phúc lần thứ I; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025- 2030, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng nổi bật tại các vị trí trung tâm của phường giúp người dân dễ nắm bắt thông tin trực quan, như khu vực Đài phun nước Bưu điện Vĩnh Phúc; khu UBND tỉnh (cũ); Vườn hoa Dốc Láp; tại trụ sở hành chính của 5 phường (cũ); các tuyến đường: Nguyễn Trãi; Kim Ngọc; Trần Phú; Lý Thái Tổ; Hai Bà Trưng; Nguyễn Tất Thành... Tại khuôn viên hội trường phường Vĩnh Phúc diễn ra triển lãm với 10 cụm ảnh về thành tựu kinh tế - xã hội của phường qua các thời kỳ. Không khí trước thềm đại hội Đảng bộ các cấp thêm hân hoan bởi trên mọi nẻo đường, khu phố, nhà nhà treo cờ Tổ quốc.

Dọc các tuyến đường, con phố chính của phường Vĩnh Phúc được trang hoàng rực rỡ bởi băng rôn, khẩu hiệu, Hồng kỳ chào mừng đại hội Đảng các cấp.

Thực hiện sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 – 2030 và Đại hội lần thứ XIV của Đảng, UBND phường Vĩnh Phúc đã sớm xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương.

Theo đó, từ nay đến Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, địa phương tích cực tuyên truyền về thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Vĩnh Phúc lần thứ I; các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Tuyên truyền kết quả quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, cũng như việc lấy ý kiến đóng góp của các tầng lớp Nhân dân vào dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trong đó, Đảng ủy, UBND phường chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn tăng cường tuyên truyền trực quan, vận động Nhân dân, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đảm bảo công tác vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp, treo cờ tổ quốc chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lương, Giám đốc Trung tâm Văn hóa- Thể thao phường: Đơn vị được UBND phường giao chủ trì, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, trong đó, có hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan trên các tuyên phố chính bằng nhiều hình thức như treo pano, băng rôn, khẩu hiệu..., vì vậy, mỗi nội dung đều được đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng, cụ thể.

Đơn vị chủ động thay mới nội dung biểu ngữ; nội dung biển hộp cũng như lắp đặt các pa nô, khẩu hiệu hay Hồng kỳ, cờ phướn tuyên truyền trực quan chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, tạo được điểm nhấn, ấn tượng, hài hòa, tiết kiệm. Để đảm bảo cho công tác tuyên truyền trực quan cho đại hội Đảng bộ các cấp, đơn vị thường xuyên cử cán bộ xuống các tuyến đường kiểm tra, kịp thời thay các khẩu hiệu tuyên truyền bị hư hỏng do mưa, gió.

Thông qua các hoạt động này giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng các cấp, những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ 2020- 2025 và định hướng của nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Vĩnh Phúc lần thứ I; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Nhân dân Tổ dân phố Trung Thành, phường Vĩnh Phúc tích cực vệ sinh đường ngõ xanh, sạch, đẹp.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị đã xây dựng kế hoạch cụ thể theo mỗi sự kiện; tổ chức chỉnh trang đô thị tại các trục đường chính và các khu trung tâm của phường theo kế hoạch; phối hợp với các đơn vị có liên quan, các tổ dân phố tăng cường công tác quản lý đô thị và trật tự đô thị. Kiểm tra, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm về xây dựng, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông, nhất là các dịp kỷ niệm của đất nước, của tỉnh và phường.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công tác tuyên truyền trực quan, các hoạt động triển lãm, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chỉnh trang cảnh quan... đã và đang góp phần quan trọng để đại hội Đảng bộ các cấp trong tỉnh được tổ chức thành công.

Hoàng Nga – Dương Chung