Phường Vĩnh Phúc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải quyết thủ tục hành chính

Nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, phường Vĩnh Phúc đã xây dựng Đề án Trung tâm Phục vụ hành chính công hiện đại giai đoạn 2026 - 2030 với nhiều giải pháp đổi mới, trong đó nổi bật là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Robot AI thông minh được lắp đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc hỗ trợ người dân tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính.

Ngay sau khi đề án được ban hành, ngày 7/4/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc đã chính thức lắp đặt và đưa vào vận hành robot AI thông minh nhằm hỗ trợ người dân khi đến giao dịch. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và thân thiện.

Robot AI được tích hợp nhiều tính năng như hướng dẫn quy trình thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp thông tin về các dịch vụ công, hỗ trợ tra cứu hồ sơ, chỉ dẫn vị trí các bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Ngoài ra, hệ thống còn có khả năng tương tác trực tiếp với người dân thông qua giọng nói, giúp việc tiếp cận thông tin trở nên nhanh chóng, thuận tiện hơn.

Theo UBND phường Vĩnh Phúc, từ ngày 1/1 - 15/3/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận 2.714 hồ sơ thủ tục hành chính (299 hồ sơ từ kỳ trước chuyển sang). Trong đó, 2.586 hồ sơ đã được giải quyết và trả kết quả, còn 128 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 99,96%, cho thấy hiệu quả rõ nét của việc đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến và chuyển đổi số trong cải cách hành chính. Trong tổng số hồ sơ đã giải quyết, 2.584 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn (đạt 99,92%), chỉ có 2 hồ sơ chậm hạn (chiếm 0,08%).

Bên cạnh đó, phường cũng đã tiếp nhận và xử lý 10 phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến hành vi hành chính, tất cả đều được xử lý và công khai theo quy định. Những kết quả này cho thấy nỗ lực của địa phương trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Anh Nguyễn Công Long, người dân phường Vĩnh Phúc chia sẻ: “Trước đây, khi đến làm thủ tục hành chính, nhiều người còn bỡ ngỡ về quy trình, giấy tờ cần chuẩn bị. Tuy nhiên, từ khi Trung tâm Phục vụ hành chính công phường ứng dụng công nghệ số và đưa robot AI vào hỗ trợ, người dân được hướng dẫn cụ thể ngay từ đầu nên việc thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện hơn. Tôi thấy cách làm này rất hiện đại, giúp người dân tiết kiệm thời gian và cảm thấy yên tâm khi đến giao dịch”.

Robot AI thông minh được lắp đặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc hỗ trợ người dân tra cứu và thực hiện thủ tục hành chính.

Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ giúp giảm tải áp lực cho đội ngũ cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công mà còn giúp người dân tiết kiệm thời gian, hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện thủ tục. Qua đó, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân khi đến giải quyết công việc.

Theo ông Đoàn Hồng Việt - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Phúc, trong thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, hoàn thiện các nền tảng dịch vụ công trực tuyến, tăng cường kết nối dữ liệu và mở rộng các tiện ích thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Mục tiêu là xây dựng mô hình phục vụ “nhanh chóng, công khai, minh bạch, hiện đại”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Thu Thủy