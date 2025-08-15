Phường Vĩnh Yên: Đánh thức tiềm năng, vững bước vào kỷ nguyên mới

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập các phường Tích Sơn, Hội Hợp, Đồng Tâm và xã Thanh Trù, phường Vĩnh Yên không chỉ là một đơn vị hành chính mới, mà còn là biểu tượng của sự thay đổi, với khát vọng vươn lên mạnh mẽ.

Với diện tích 25km2 và dân số trên 56.000 người tại 47 tổ dân phố, phường Vĩnh Yên trở thành một trong những trung tâm đô thị trọng điểm của tỉnh Phú Thọ. Đảng bộ phường với hơn 3.300 đảng viên sinh hoạt tại 83 tổ chức cơ sở đảng đã đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng cho nhiệm kỳ 2025 - 2030: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu năng, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân.

Phường Vĩnh Yên đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thời cơ và thách thức

Giai đoạn 2025 - 2030 là thời điểm lịch sử, đánh dấu 40 năm đổi mới đất nước. Trong bối cảnh đó, tỉnh Phú Thọ nói chung và phường Vĩnh Yên nói riêng đứng trước những cơ hội vàng. Việc sáp nhập và hình thành tỉnh Phú Thọ mới được kỳ vọng sẽ trở thành cực phát triển của khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Điều này mở ra nhiều dư địa để Vĩnh Yên thu hút các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thương mại, dịch vụ và quá trình đô thị hóa. Với cơ sở hạ tầng đang dần hoàn thiện, các công trình trọng điểm của tỉnh đang được triển khai, Vĩnh Yên có đầy đủ lợi thế để trở thành một trung tâm kinh tế sầm uất.

Công ty cổ phần nước Ion One Việt Nam, phường Vĩnh Yên ứng dụng hệ thống máy lọc hoàn toàn tự động theo quy trình khép kín; độ kiềm trong nước đạt ngưỡng cho phép theo tiêu chuẩn công nghệ hiện đại.

Tuy nhiên, phường Vĩnh Yên cũng đối mặt với không ít thách thức trong công tác quản lý, điều hành; một số bộ phận trong bộ máy mới vận hành chưa thực sự thông suốt; tư duy và cách làm việc của một số cán bộ chưa bắt kịp tình hình...

Khát vọng và hành động

Đồng chí Ngô Chí Tuệ - TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Yên nhấn mạnh quyết tâm của Đảng bộ và Nhân dân phường trong việc đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ để vượt qua mọi khó khăn. Mục tiêu là tháo gỡ những “điểm nghẽn”, “nút thắt” để Vĩnh Yên phát triển tương xứng với tiềm năng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Yên không chỉ là nơi tiếp nhận và trả kết quả, mà còn là “cầu nối” giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, phường Vĩnh Yên đặt ra những mục tiêu cụ thể: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giáo dục và quản lý đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát triển kinh tế - xã hội bền vững; phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt trên 650 tỷ đồng vào năm 2030; tập trung phát triển thương mại - dịch vụ làm kinh tế mũi nhọn; xây dựng Vĩnh Yên trở thành đô thị trung tâm về thương mại - dịch vụ của tỉnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ người dân, doanh nghiệp; tinh gọn bộ máy, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Điểm sáng từ Trung tâm Phục vụ hành chính công

Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, phường Vĩnh Yên xác định cải cách hành chính và chuyển đổi số là khâu đột phá. Ngay sau khi chính quyền địa phương đi vào vận hành, phường đã nhanh chóng ổn định tổ chức và tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, cắt giảm thủ tục rườm rà.

Một trong những điểm sáng nổi bật là sự ra đời và đi vào hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Đây không chỉ là nơi tiếp nhận và trả kết quả, mà còn là “cầu nối” giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công nhanh chóng, thuận tiện. Với đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn và kỹ năng giao tiếp tốt, Trung tâm được kỳ vọng trở thành “bộ mặt” của địa phương.

Đoàn viên thanh niên phường Vĩnh Yên hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác trên dịch vụ công trực tuyến.

Đáng chú ý, Trung tâm đã bố trí đoàn viên thanh niên trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác trên dịch vụ công trực tuyến. Đoàn viên Nguyễn Thị Mai Hương tham gia hỗ trợ người dân chia sẻ: “Kỳ nghỉ hè này vô cùng bổ ích, vì em đã có những trải nghiệm ý nghĩa.”

Sau hơn một tháng hoạt động, Trung tâm đã tiếp nhận 1.719 hồ sơ, gần 100% được nộp trực tuyến - con số ấn tượng cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số. Tất cả hồ sơ đều được giải quyết đúng và trước hạn, không có hồ sơ quá hạn, minh chứng cho hiệu quả hoạt động của bộ máy mới.

Anh Đào Duy Tùng, người dân đến làm thủ tục hành chính cho biết: “Tôi được cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, giải quyết công việc nhanh.”

Tuy nhiên, việc vận hành vẫn còn một số khó khăn, đặc biệt là trong lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã, hay thủ tục đất đai cho người lớn tuổi chưa quen công nghệ. Ông Phan Mạnh Hùng - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm cho biết sẽ phối hợp với MTTQ và Đoàn Thanh niên tuyên truyền, hướng dẫn người dân; đồng thời đề xuất Công an phường cử cán bộ hỗ trợ đăng ký VNeID mức độ 2 ngay tại Trung tâm, xây dựng các video hướng dẫn trực quan.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Yên hỗ trợ người dân chưa quen với dịch vụ công trực tuyến.

Ông Nguyễn Tuấn Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Yên khẳng định: “Đảng ủy, HĐND, UBND phường đã tập trung chỉ đạo rà soát, giảm quy trình, thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ; bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân; đồng thời công khai, minh bạch toàn bộ thủ tục, phí, lệ phí và duy trì đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của Nhân dân.”

Với quyết tâm xây dựng nền hành chính công hiện đại, minh bạch, phục vụ, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Yên sẽ tiếp tục hoàn thiện để mọi người đều có thể tiếp cận một cách nhanh chóng, thuận tiện và bình đẳng.

Phường Vĩnh Yên đã chính thức khởi động hành trình đầy hứa hẹn, với một bộ máy chính quyền mới, những mục tiêu rõ ràng và tinh thần quyết tâm cao. Với những bước đi ban đầu vững chắc, Vĩnh Yên có thể tự tin vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới, xứng đáng là đô thị trung tâm về thương mại – dịch vụ của tỉnh Phú Thọ.

Ngọc Thắng