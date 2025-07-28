Phường Vĩnh Yên - Đô thị trẻ thông minh, hiện đại

Phường Vĩnh Yên mới thành lập trên cơ sở sáp nhập địa giới hành chính các phường: Tích Sơn, Hội Hợp, Đồng Tâm và xã Thanh Trù của thành phố Vĩnh Yên cũ. Đây là vùng đất hội tụ nhiều đô thị trẻ, kinh tế đang trên đà phát triển. Để tận dụng tối đa những lợi thế sẵn có, phường Vĩnh Yên mới quyết tâm hoàn thiện hạ tầng, đồng bộ quy hoạch về đô thị, phát triển thương mại dịch vụ, hướng đến trở thành thành phố đáng sống, xanh, sạch, văn minh.

Hạ tầng đô thị phường Vĩnh Yên được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Dự án DIC Nam Vĩnh Yên City Vĩnh Phúc được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình một thành phố hiện đại, đồng bộ hóa tổng thể, tối đa hóa hiệu quả.

Sân golf Đầm Vạc được thiết kế xen kẽ giữa hồ nước và thảm cỏ xanh mở ra cơ hội thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Cùng với phát triển đô thị, du lịch, phường Vĩnh Yên tập trung phát triển thương mại dịch vụ, nhất là kinh tế đêm, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH.

Phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT và các lễ hội được duy trì, giữ gìn nét văn hoá của địa phương.

Văn Cường