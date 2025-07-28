Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phường Vĩnh Yên - Đô thị trẻ thông minh, hiện đại

Phường Vĩnh Yên mới thành lập trên cơ sở sáp nhập địa giới hành chính các phường: Tích Sơn, Hội Hợp, Đồng Tâm và xã Thanh Trù của thành phố Vĩnh Yên cũ. Đây là vùng đất hội tụ nhiều đô thị trẻ, kinh tế đang trên đà phát triển. Để tận dụng tối đa những lợi thế sẵn có, phường Vĩnh Yên mới quyết tâm hoàn thiện hạ tầng, đồng bộ quy hoạch về đô thị, phát triển thương mại dịch vụ, hướng đến trở thành thành phố đáng sống, xanh, sạch, văn minh.

Phường Vĩnh Yên - Đô thị trẻ thông minh, hiện đại

Phường Vĩnh Yên - Đô thị trẻ thông minh, hiện đại

Hạ tầng đô thị phường Vĩnh Yên được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

Phường Vĩnh Yên - Đô thị trẻ thông minh, hiện đại

Dự án DIC Nam Vĩnh Yên City Vĩnh Phúc được kỳ vọng sẽ trở thành mô hình một thành phố hiện đại, đồng bộ hóa tổng thể, tối đa hóa hiệu quả.

Phường Vĩnh Yên - Đô thị trẻ thông minh, hiện đại

Sân golf Đầm Vạc được thiết kế xen kẽ giữa hồ nước và thảm cỏ xanh mở ra cơ hội thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Phường Vĩnh Yên - Đô thị trẻ thông minh, hiện đại

Cùng với phát triển đô thị, du lịch, phường Vĩnh Yên tập trung phát triển thương mại dịch vụ, nhất là kinh tế đêm, đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH.

Phường Vĩnh Yên - Đô thị trẻ thông minh, hiện đại

Phong trào văn hóa văn nghệ, TDTT và các lễ hội được duy trì, giữ gìn nét văn hoá của địa phương.

Văn Cường


Văn Cường

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đô thị Phát triển phường Địa giới hành chính Thông minh Hiện đại thành phố đáng sống Thành lập thương mại dịch vụ Hợp đồng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sức trẻ khai phá, đất cằn nở hoa

Sức trẻ khai phá, đất cằn nở hoa
2025-08-09 10:40:00

baophutho.vn Hơn chục năm trước, người dân xã Đồng Thịnh (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ cũ) nay là xã Yên Lập, không ai có thể tưởng tượng khu đầm lầy nước...

Hội tụ để phát triển

Hội tụ để phát triển
2025-07-28 08:40:00

baophutho.vn Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ mới không chỉ đơn thuần là sự mở rộng về địa giới hành chính, mà sâu xa hơn, đó là sự kết tinh của ba không gian văn...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long