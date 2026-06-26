Phường Xuân Hòa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, khai mạc Tuần lễ du lịch năm 2026

Chiều 26/6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Xuân Hòa tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì và khai mạc Tuần lễ du lịch Xuân Hòa năm 2026.

Tới dự có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Trung Kiên - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Bùi Thị Thu Hằng - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Vi Mạnh Hùng - Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ; Nguyễn Việt Phương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hòa; đồng chí Nguyễn Văn Mạnh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Xuân Hòa.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Xuân Hòa.

Trải qua nhiều giai đoạn điều chỉnh địa giới và mô hình quản lý hành chính, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Xuân Hòa luôn phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống Nhân dân.

Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền được kiện toàn, hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả; cải cách hành chính, chuyển đổi số và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực.

Kinh tế - xã hội của địa phương tiếp tục phát triển. Ước 6 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 812 tỷ đồng, bằng 178% dự toán; khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh với 583 doanh nghiệp đang hoạt động, đóng góp 38% tổng thu nội địa.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư; quốc phòng, an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tạo nền tảng để Xuân Hòa phát triển nhanh và bền vững.

Các đại biểu dự buổi lễ.

Ghi nhận những thành tích nổi bật trong quá trình xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Xuân Hòa vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì.

Phần thưởng cao quý này không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương mà còn là động lực để Xuân Hòa tiếp tục phát huy truyền thống, khơi dậy khát vọng đổi mới, quyết tâm xây dựng địa phương trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ và đô thị tri thức của tỉnh trong giai đoạn mới.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu thăm không gian chợ Đại Lải.

Nhân dịp này, UBND phường Xuân Hòa đã khai mạc Tuần lễ du lịch năm 2026 với chủ đề “Kết nối cộng đồng - quảng bá du lịch - lan tỏa hình ảnh địa phương”.

Sự kiện nhằm cụ thể hóa mục tiêu chiến lược của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ Nhất và Chương trình hành động số 10-Ctr/ĐU của Đảng ủy phường, với quyết tâm xây dựng Xuân Hòa - Đại Lải trở thành điểm trung tâm, khu du lịch trọng điểm quốc gia vào năm 2030.

Đồng thời, quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch, văn hóa, sinh thái của địa phương; thúc đẩy thu hút đầu tư, hướng tới phát triển du lịch bền vững và đưa Xuân Hòa trở thành một đô thị tri thức - là điểm đến an toàn, hấp dẫn của các cơ sở giáo dục, đào tạo chất lượng cao trong vùng và cả nước.

Thuý Hường