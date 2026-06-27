Phường Xuân Hòa luôn đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp

Đó là khẳng định của Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa Đào Anh Dũng tại Chương trình giao lưu tiệc trà và đối thoại với doanh nghiệp xung quanh chủ đề khơi thông nguồn lực - Đột phá du lịch đô thị sinh thái Xuân Hòa - Đại Lải hướng đến năm 2030" được tổ chức sáng 27/6 với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Việt Phương - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hoà.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Xuân Hoà Nguyễn Việt Phương giao lưu tiệc trà và đối thoại với doanh nghiệp.

Phát biểu tại chương trình, lãnh đạo phường nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ phường Xuân Hoà lần thứ I xác định thương mại, dịch vụ và du lịch không chỉ là ngành kinh tế mũi nhọn mà còn là động lực dẫn dắt tăng trưởng kinh tế. Trong đó, mục tiêu lớn là xây dựng Ngọc Thanh - Đại Lải trở thành khu du lịch quốc gia vào năm 2030.

Lãnh đạo phường Xuân Hoà phát biểu tại chương trình.

Để từng bước hiện thực hóa mục tiêu này, phường Xuân Hòa mong muốn nhận được nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là các đề xuất, giải pháp, hiến kế những ý tưởng mới để kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển.

Các doanh nghiệp phát biểu tại chương trình.

Trong không khí cởi mở, các doanh nghiệp đề nghị phường Xuân Hòa tiếp tục quan tâm, đầu tư cơ sở hạ tầng lưới điện ở một số khu vực; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp về đất đai, thủ tục hành chính; công tác đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Cùng với đó, nghiên cứu có các gói ưu đãi, hỗ trợ riêng của địa phương cho cộng đồng doanh nghiệp như miễn giảm tiền thuê đất, lãi suất vay vốn, kinh phí quảng bá du lịch...

Tại chương trình, nhiều doanh nghiệp đề nghị lãnh đạo phường Xuân Hòa thông tin sâu hơn về định hướng phát triển lĩnh vực du lịch, dịch vụ; xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng; đầu tư, kết nối hạ tầng giao thông, kết nối, xây dựng các tour du lịch nhằm thu hút, giữ chân khách du lịch đến với Xuân Hòa...

Cảm ơn các ý kiến, kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đào Anh Dũng khẳng định sẽ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp; tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp để chỉ đạo, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Đồng thời tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ của chính quyền, xây dựng Xuân Hòa là điểm đến hấp dẫn đối với du khách và là địa chỉ tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp.

Thuý Hường