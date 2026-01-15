Prime Yên Bình - Quyết tâm giành thắng lợi ngay từ những ngày đầu năm

Ngay từ đầu năm 2026, Công ty cổ phần Prime Yên Bình (xã Bình Nguyên) đã nhanh chóng bắt tay vào sản xuất, kinh doanh với khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu, kế hoạch ngay từ những tháng, quý đầu năm.

Công ty Cổ phần Prime Yên Bình (xã Bình Nguyên), tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

Có mặt tại Công ty Cổ phần Prime Yên Bình (Prime Yên Bình) trong những ngày đầu năm 2026 chúng tôi cảm nhận rõ khí thế thi đua lao động, sản xuất sôi nổi, khẩn trương. Tất cả các tổ, đội, phân xưởng, công nhân đều bước vào ca với một khí thế, quyết tâm cao và kỳ vọng năm 2026 sẽ có những bứt phá trong sản xuất, kinh doanh.

Dù đang tất bật với công việc nhưng anh Lê Ngọc Luân, công nhân phòng Dịch vụ - Kỹ thuật vui vẻ cho biết: Năm 2025, dù gặp không ít khó khăn, song Công ty vẫn chú trọng quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động; lương, thưởng và các chế độ phúc lợi được chi trả kịp thời, đúng hạn. Điều này giúp chúng tôi yên tâm làm việc, thêm gắn bó với Công ty.

Mong rằng trong năm mới 2026, công ty nhận được nhiều đơn hàng hơn nữa để công nhân, người lao động có thêm việc làm, tăng ca, tăng thưởng, nâng cao thu nhập. Chúng tôi sẽ cố gắng, quyết tâm thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần đưa công ty ngày càng phát triển.

Chia sẻ về tình hình hoạt động của Công ty, ông Nguyễn Hải Đăng - Phó Giám đốc Prime Yên Bình cho biết: Năm 2025, tình hình kinh tế chưa thực sự phục hồi, thị trường vật liệu xây dựng có sự cạnh tranh gay gắt... đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất của các công ty sản xuất gạch ốp lát nói chung và Prime Yên Bình nói riêng. Song, với sự quyết đoán, linh hoạt trong điều hành của Ban Giám đốc cùng sự nỗ lực của công nhân, người lao động, kết thúc năm 2025 hầu hết các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Công ty đã cung cấp ra thị trường gần 3 triệu m2 gạch ốp lát, doanh thu đạt gần 300 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Prime Yên Bình (xã Bình Nguyên), giải quyết việc làm ổn định cho gần 200 lao động với thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2026, dự báo nền kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục phục hồi và khởi sắc, theo đó, Prime Yên Bình đặt ra mục tiêu phấn đấu tăng trưởng từ 10-15% cả về sản lượng và doanh thu, đảm bảo việc làm ổn định cho gần 200 lao động, thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/tháng.

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, Prime Yên Bình đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt trong quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, chú trọng đẩy mạnh các phong trào thi đua khen thưởng, tạo động lực phát triển.

Cụ thể, cùng với việc nâng cao chất lượng, tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, Prime Yên Bình tiếp tục sắp xếp, cơ cấu lại mô hình tổ chức; điều động, bố trí lao động, thiết bị máy móc đảm bảo phù hợp.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ năng, tay nghề cho công nhân, lao động; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm nguyên vật liệu trong sản xuất, góp phần đưa hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao; tiếp tục hoàn thiện môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp, an toàn, thân thiện giúp công nhân thêm gắn bó, yên tâm làm việc và cống hiến. Qua đó đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của công nhân, người lao động.

Với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc, cố gắng, nỗ lực của công nhân, người lao động, cùng sự hỗ trợ của các cấp chính quyền, ngành chức năng, tin rằng Prime Yên bình sẽ tạo ra những bứt phá mạnh mẽ trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Trần Tỉnh