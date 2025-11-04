Quốc hội thảo luận tại Tổ về Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, chiều 4/11, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tại Phiên thảo luận, các đại biểu đã cho ý kiến về các dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Dự thảo Báo cáo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng Xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo Tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Qua thảo luận, các đại biểu bày tỏ nhất trí cao với các Dự thảo và cho rằng, các Dự thảo Văn kiện được chuẩn bị chu đáo, công phu, bố cục chặt chẽ, khoa học, nội dung toàn diện, có tính tổng kết và khái quát cao; đánh giá đúng tình hình của đất nước và của Đảng, thể hiện tinh thần đổi mới và quyết tâm cao của Trung ương Đảng nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

ĐBQH Nguyễn Văn Mạnh phát biểu tại phiên thảo luận

Phát biểu tại tổ, đại biểu Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ nhấn mạnh, thể chế được coi là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, do đó cải cách thể chế phải là một trong những trụ cột, khâu đột phá quan trọng. Theo đại biểu, nhiệm kỳ qua, Quốc hội đã hoàn thành khối lượng lớn công việc lập pháp, song việc khắc phục các vướng mắc, bất cập, chồng chéo trong hệ thống pháp luật còn chậm, đặc biệt ở các luật liên quan đến Luật Đầu tư, Luật Ngân sách nhà nước, khiến quá trình thực thi gặp nhiều khó khăn, “luật khó đi vào đời sống”.

Đại biểu Mạnh cũng thẳng thắn chỉ rõ tình trạng ô nhiễm môi trường làng nghề, rác thải chưa được xử lý căn cơ, các nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao, quy mô lớn chưa được triển khai hiệu quả, trong khi việc xử lý tạm thời, chôn lấp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, gây bụi mịn và ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Ông cho rằng đây là vấn đề cấp bách cần tính toán, giải quyết trong nhiệm kỳ tới.

Về giáo dục, đại biểu nhận định cải cách giáo dục còn chậm, chưa đạt yêu cầu. Ông nêu thực tế, phụ huynh, giáo viên, học sinh phải vất vả trong việc lựa chọn sách giáo khoa, gây lãng phí, trong khi giáo dục đạo đức, bạo lực học đường và phân luồng học sinh chưa có chuyển biến rõ nét. Đến nay, Chính phủ vẫn chưa có báo cáo đầy đủ về việc thực hiện chỉ tiêu phân luồng học sinh vào giáo dục nghề nghiệp.

Đại biểu cũng đề cập tình trạng quảng cáo giả, hàng kém chất lượng, lừa đảo qua mạng, mạng xã hội lan truyền thông tin xấu độc vẫn phổ biến, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe, tinh thần, đạo đức và lối sống của giới trẻ. Ông Mạnh đồng tình, đánh giá cao 5 bài học kinh nghiệm nêu trong Dự thảo, đồng thời đề nghị bổ sung nội dung về việc giữ ổn định chính trị, môi trường hòa bình và ổn định thể chế – nền tảng quan trọng cho phát triển đất nước.

Liên quan đến các chỉ tiêu giai đoạn 2026–2030, ông Mạnh bày tỏ băn khoăn về chỉ tiêu tỷ lệ lao động được đào tạo, cấp chứng chỉ (35–40%), và đề nghị làm rõ chỉ tiêu miễn viện phí cơ bản cho toàn dân đến năm 2030, để thống nhất với tinh thần Nghị quyết 72 về chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Cũng trong phiên thảo luận, các đại biểu khác bày tỏ nhất trí cao với các Dự thảo Văn kiện, đánh giá nội dung được chuẩn bị công phu, khoa học, có tính khái quát cao, phản ánh đúng tình hình đất nước, thể hiện quyết tâm đổi mới của Đảng.

ĐBQH Trần Văn Tiến phát biểu tại phiên thảo luận

Đại biểu Trần Văn Tiến (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) góp ý thêm về một số chỉ tiêu phát triển chủ yếu 5 năm 2026–2030, ông cho rằng nhiều chỉ tiêu mới là cần thiết, như giảm tiêu hao năng lượng trên đơn vị GDP 1–1,5%/năm, hay tăng tỷ lệ xử lý, tái chế nước thải và giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, ông Tiến lưu ý một số chỉ tiêu tăng trưởng còn thấp hơn giai đoạn 2021–2025, đề nghị nâng mức phấn đấu, đặc biệt là đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp vào tăng trưởng và tỷ lệ đô thị hóa, cũng như làm rõ cơ sở của tỷ lệ huy động ngân sách nhà nước chỉ đạt 18% GDP trong giai đoạn tới.

