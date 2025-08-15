Quyết liệt cuộc chiến chống thực phẩm bẩn

Thực phẩm bẩn luôn là nỗi lo, vấn đề nhức nhối của toàn xã hội và chưa khi nào thực phẩm bẩn lại “bủa vây” người tiêu dùng như hiện nay. Thực phẩm bẩn không chỉ xuất hiện ở các chợ, ở những gánh hàng rong, mà còn có trong các cửa hàng lớn, cơ sở sản xuất uy tín, nơi người tiêu dùng luôn tin tưởng vào chất lượng đảm bảo. Trước thực trạng đó, các ngành chức năng thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức nhiều chiến dịch cao điểm, kiểm soát thị trường nhằm đẩy lùi thực phẩm bẩn, bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP), quyền lợi cho người tiêu dùng.

Cuối tháng 5/2025, lực lượng chức năng đã kiểm tra, tiêu hủy 22 con lợn (tổng khối lượng hơn 1.073kg) không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại nhà hàng Thanh Mai, phường Đồng Tâm, TP Vĩnh Yên (cũ). Ảnh: CQCA

Hơn 17 tấn lợn nhiễm dịch tả lợn châu phi; 2,7 tấn thịt lợn chưa qua sơ chế, ngả màu, bốc mùi hôi thối; 200kg sản phẩm động vật (mỡ và nội tạng); gần 140 kg lạp xưởng, hơn 220 kg thịt sấy khô, hơn 200 kg thịt hun khói thành phẩm không có nhãn mác, không đảm bảo điều kiện bảo quản theo quy định của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, chế biến, buôn bán kinh doanh thực phẩm và dịch vụ ăn uống trên địa bàn từ 1/7 đến nay... đã được các cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, xử lý, tiêu hủy. Những con số thống kê sơ bộ trên cho thấy vấn đề vi phạm vệ sinh ATTP chưa bao giờ đáng báo động như hiện nay.

Điều đáng nói, những vụ việc vi phạm về ATTP với quy mô ngày càng lớn, tái diễn khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng, hoang mang, còn các cơ quan quản lý thì “đau đầu”. Trước thực trạng đó, các ngành chức năng của tỉnh thực hiện nhiều giải pháp, tổ chức nhiều chiến dịch cao điểm, kiểm soát thị trường nhằm đẩy lùi thực phẩm bẩn, bảo đảm ATTP, quyền lợi cho người tiêu dùng.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát về ATTP trên nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa; tập trung kiểm tra tại các đầu mối giao thông liên tỉnh, các điểm thu gom tập kết, trung chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm từ gia súc, gia cầm...

Đồng chí Phạm Quang Hiền, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Phú Thọ cho biết: Từ đầu năm đến nay, Chi cục QLTT tỉnh kiểm tra hơn 260 lượt vụ, xử lý hơn 206 vụ vi phạm, phạt vi phạm hành chính gần 2,6 tỷ đồng. Trong đó, nhiều vụ việc liên quan đến vệ sinh ATTP.

Đơn cử như ngày 11/7, lực lượng QLTT quản lý khu vực các phường Hòa Bình - Kỳ Sơn phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh (QLTT tỉnh, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh, Chi cục Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường) tiến hành kiểm tra phương tiện (ô tô mang biển kiểm soát 37H - 014.36) vận chuyển động vật (lợn thương phẩm) chạy theo hướng Sơn La - Phú Thọ - Hà Nội.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện 192 con lợn thương phẩm, tổng trọng lượng 17,2 tấn không rõ nguồn gốc xuất xứ và không có giấy kiểm dịch động vật; lấy mẫu xét nghiệm nhanh, kết quả 4/5 mẫu dương tính với vi rút dịch tả lợn Châu Phi. Đoàn kiểm tra phối hợp với chính quyền phường Kỳ Sơn tiêu hủy toàn bộ số lợn mang nguồn bệnh dịch tả lợn Châu Phi, đồng thời chuyển hồ sơ đến cơ quan chức năng để xử lý vi phạm theo quy định.

Đẩy mạnh cuộc chiến chống thực phẩm bẩn, bảo đảm an ninh, ATTP, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng trong tình hình mới, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành và địa phương; các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an ninh, ATTP; áp dụng các nguyên tắc, chế tài xử lý vi phạm an ninh, ATTP, sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong tất cả các khâu, từ nguyên liệu đến sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm; xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật địa phương, tăng cường năng lực kiểm nghiệm, bảo đảm truy xuất rõ nguồn gốc thực phẩm.

Khuyến khích đầu tư kết cấu hạ tầng và phát triển các mô hình sản xuất, chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn; có chính sách hỗ trợ hộ gia đình, hợp tác xã và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn. Qua đó, kiểm soát ATTP ngay từ yếu tố đầu vào trong sản xuất, kinh doanh; liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, bảo đảm người dân được tiếp cận và sử dụng lương thực, thực phẩm an toàn, bền vững.

Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý Nhà nước từ tỉnh đến cơ sở thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, ATTP. Các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, ATTP; chủ động phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm trong lĩnh vực an ninh, ATTP. Đẩy mạnh phong trào quần chúng phát hiện, tố giác hành vi vi phạm an ninh, APTP tạo dư luận xã hội, người tiêu dùng lên án, tẩy chay các sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo ATTP.

Đẩy mạnh cuộc chiến chống thực phẩm bẩn, bên cạnh sự vào cuộc của quyết liệt, đồng bộ của các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương còn cần sự tham gia, ủng hộ tích cực của chính người tiêu dùng, phải kiên quyết nói không với thực phẩm bẩn và nâng cao ý thức đấu tranh, tố giác các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh vi phạm để kịp thời xử lý.

Trần Tỉnh