Quyết liệt triển khai các dự án, công trình đảm bảo tiến độ, chất lượng

Ngày 10/1, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2025, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình đã nỗ lực triển khai toàn diện các nhiệm vụ được giao. Công tác tổ chức cán bộ, hoạt động đoàn thể được quan tâm; tổ chức bộ máy của đơn vị từng bước được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong năm, Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình được UBND tỉnh giao quản lý 72 công trình, dự án thuộc các lĩnh vực giao thông, nông nghiệp, dân dụng và các dự án sử dụng vốn ODA, với tổng mức đầu tư trên 64.000 tỷ đồng. Ban Quản lý đã bám sát nhiệm vụ UBND tỉnh giao để chỉ đạo, điều hành. Công tác lựa chọn nhà thầu đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả, đã thực hiện lựa chọn nhà thầu có năng lực cho tổng số 111 gói thầu.

Về công tác giải ngân vốn, kế hoạch vốn năm 2025 được giao là 10.106,606 tỷ đồng. Giá trị giải ngân kế hoạch vốn tính đến 6/1/2026 là 7.457,262 tỷ đồng, đạt 73,79% kế hoạch vốn giao. Dự kiến đến hết 31/1/2026 giải ngân 8.286,969 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch vốn giao.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2026 dự báo nhiều khó khăn, thách thức. Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình xác định chủ động, trách nhiệm, quyết tâm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tổ chức triển khai các công trình, dự án do Ban làm chủ đầu tư. Thực hiện thi công xây dựng các công trình, dự án theo đúng kế hoạch đề ra; quyết liệt triển khai công tác giải phóng mặt bằng theo quy định. Đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư công cho giai đoạn 2026 - 2030 và chuẩn bị khởi công các dự án mới năm 2026. Tập trung chỉ đạo, triển khai thi công các dự án trọng điểm đạt và phấn đấu vượt tiến độ thi công các dự án như: Cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu (đoạn từ Km19+00 - Km53+00 trên địa bàn tỉnh); đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai (Hà Nội), giai đoạn 1; đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu); đường nối đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ nối Quốc lộ 6...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm ghi nhận, biểu dương những nỗ lực và kết quả đạt được của Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình trong năm 2025.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình tiếp tục thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo về đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Rà soát các dự án đang triển khai, nhất là các dự án trọng điểm. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng; tăng cường công tác giám sát. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành. Sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Tích cực phối hợp với các sở, ngành, địa phương, kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Ban Quản lý dự án khu vực Hòa Bình trong thực hiện nhiệm vụ để đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Dương Liễu