Quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông

Ngày 13/8, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý III năm 2025. Đồng chí Trần Hồng Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh; các thành viên Ban ATGT tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm chủ trì hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

6 tháng đầu năm 2025 là giai đoạn đầu tiên triển khai đồng bộ các quy định mới của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ, Nghị định 168, quy định xử phạt vi phạm hành chính về TTATGT đường bộ... Các bộ, ngành, địa phương đã tổ chức triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp theo quy định của pháp luật mới, kết hợp tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, chỉnh trang hạ tầng và đẩy mạnh kiểm tra, xử lý vi phạm.

Tai nạn giao thông cả nước đã giảm đáng kể trên cả 3 tiêu chí, đã khắc phục được việc tăng số vụ và số người bị thương của năm 2024; các hành vi vi phạm phổ biến trước đây như sử dụng rượu bia, vi phạm tốc độ, vượt đèn đỏ có xu hướng giảm rõ rệt. TNGT được kéo giảm cả về vụ và số người chết so với cùng kỳ năm 2024 (giảm 3.009 vụ và 201 người chết).

Bộ Công an chỉ đạo công an các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tập trung 6 nhóm chuyên đề, kết quả: 1,67 triệu trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa (giảm gần 500 nghìn trường hợp so với cùng kỳ năm 2024).

Tại tỉnh Phú Thọ, trong 7 tháng đầu năm 2025, các cơ quan đã kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban ATGT quốc gia và các bộ, ngành trong công tác bảo đảm TTATGT. Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về TTATGT được xác định là nhiệm vụ hàng đầu, vì vậy hình thức tuyên tuyền phong phú, rộng khắp.

Từ ngày 15/12/2024 đến ngày 14/7/2025 trên địa bàn tỉnh xảy ra 415 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm chết 243 người (giảm 133 vụ và 10 người chết so với cùng kỳ năm 2024). Lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, lập biên bản 86.920 trường hợp vi phạm, giảm 2.369 trường hợp so với cùng kỳ năm 2024.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của các bộ, ngành, các cấp chính quyền trong công tác bảo đảm TTATGT trong thời gian qua, đặc biệt TNGT được kéo giảm cả về vụ và số người chết, giảm ùn tắc... Đối với nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo ATGT.

Trong đó, tập trung xử lý dứt điểm các tồn tại, bất cập đối với hệ thống đèn tín hiệu, biển báo giao thông, điểm mù; đảm bảo hệ thống hạ tầng giao thông theo quy chuẩn. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo tính răn đe, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông.

Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đảm bảo TTATGT đối với người tham gia giao thông, nâng cao nhận thức của mọi người khi tham gia giao thông. Lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm, tăng tính răn đe, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về ATGT.

Thu Hà