Quyết liệt xử lý hồ sơ đất đai chậm muộn

Thực hiện đợt cao điểm 45 ngày xử lý hồ sơ chậm muộn, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quyết liệt. Qua đó, tình trạng tồn đọng hồ sơ từng bước được giải quyết, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp nâng lên rõ rệt.

Tính đến ngày 10/4/2026, xã Sông Lô còn 83 hồ sơ quá hạn trong lĩnh vực đất đai, trong đó 3 hồ sơ thuộc thẩm quyền cấp xã, còn lại thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai. Nguyên nhân chủ yếu là do công tác phối hợp giữa các đơn vị chưa chặt chẽ, đặc biệt ở khâu liên thông nghĩa vụ tài chính với cơ quan thuế và việc hoàn thiện hồ sơ của người dân. Ngoài ra, một số trường hợp cần xác minh nguồn gốc đất cũng làm kéo dài thời gian xử lý.

Trước thực trạng này, UBND xã Sông Lô đã tập trung chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, phân loại, xử lý dứt điểm các hồ sơ thuộc thẩm quyền, đảm bảo đúng quy trình, không để phát sinh tồn đọng mới. Đây cũng là yêu cầu chung đặt ra đối với các địa phương trong đợt cao điểm, nhằm siết chặt kỷ cương hành chính ngay từ cơ sở.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Sông Lô mỗi ngày tiếp nhận từ 20 - 30 hồ sơ liên quan đến đất đai.

Thực tế này cho thấy, bên cạnh yếu tố khách quan, trách nhiệm phối hợp giữa các cấp, ngành vẫn là khâu cần được siết chặt để tránh phát sinh tồn đọng. Nhiều chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai đã chủ động đổi mới cách làm, nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ. Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tam Dương, việc rà soát, phân loại hồ sơ theo từng nhóm vướng mắc được thực hiện bài bản, đưa ra hướng xử lý phù hợp.

Ông Cao Thanh Liêm - Giám đốc Chi nhánh cho biết: “Chúng tôi tập trung tối đa nguồn lực cán bộ, rà soát từng hồ sơ. Với những hồ sơ phức tạp, chi nhánh chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, đồng thời thành lập các nhóm trao đổi trực tuyến để kịp thời tháo gỡ vướng mắc.”

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Tam Dương tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại cấp xã để giải quyết trực tiếp hồ sơ đất đai cho người dân.

Ngoài ra, chi nhánh còn tổ chức lại quy trình nội bộ theo hướng linh hoạt, hiệu quả hơn khi giao bộ phận hành chính làm đầu mối tiếp nhận, kiểm soát và đôn đốc tiến độ xử lý hồ sơ. Cán bộ được huy động làm thêm ngoài giờ, kể cả ngày nghỉ, nhằm giải quyết dứt điểm hồ sơ quá hạn. Nhờ cách làm quyết liệt và sáng tạo, từ tháng 7/2025 đến giữa tháng 4/2026, đơn vị đã giải quyết trên 9.000 trong tổng số 9.400 hồ sơ tiếp nhận; riêng quý I/2026, không để xảy ra hồ sơ chậm muộn thuộc trách nhiệm của chi nhánh.

Tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Cẩm Khê, dù mỗi ngày tiếp nhận từ 35 - 40 hồ sơ, nhưng tiến độ giải quyết vẫn được đảm bảo nhờ phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, kiểm soát chặt chẽ quy trình và tăng cường phối hợp với cơ sở.

Ông Bùi Ngọc Hồi - Giám đốc Chi nhánh cho biết: “Chúng tôi theo dõi tiến độ từng khâu, từ nghĩa vụ tài chính đến cấp giấy chứng nhận. Mỗi hồ sơ đều có lịch hẹn cụ thể; nếu phát sinh chậm muộn, đơn vị thông báo rõ lý do và thực hiện xin lỗi theo quy định”. Cách làm này không chỉ hạn chế hồ sơ tồn đọng mà còn góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, từng bước xây dựng hình ảnh nền hành chính phục vụ.

Chiến dịch cao điểm 45 ngày đang tạo chuyển biến rõ nét trong tác phong, lề lối làm việc tại cơ sở. Việc “làm hết việc, không làm hết giờ” không còn là khẩu hiệu mà đã trở thành hành động cụ thể. Không chỉ tập trung nhân lực xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng, quá hạn, các chi nhánh còn chú trọng rà soát, làm rõ nguyên nhân phát sinh chậm muộn; đồng thời xác định cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị. Đây là bước đi quyết liệt nhằm siết chặt kỷ cương hành chính, đảm bảo mục tiêu: Không để phát sinh hồ sơ quá hạn mới, biến áp lực chiến dịch thành tác phong công vụ thường xuyên.

Bước vào cao điểm 45 ngày xử lý hồ sơ chậm muộn, toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Phú Thọ còn tới 6.844 hồ sơ quá hạn. Trước yêu cầu cấp bách đó, đơn vị đã vào cuộc quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp căn cơ. Văn phòng đã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ tiến độ giải quyết hồ sơ tại Văn phòng và các chi nhánh; duy trì bộ phận thường xuyên theo dõi, hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc phát sinh; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa hồ sơ và triển khai hiệu quả dịch vụ công trực tuyến. Cùng với đó, đơn vị tiến hành rà soát, sắp xếp lại bộ máy, phân công nhiệm vụ gắn với trách nhiệm cụ thể từng cán bộ.

Ông Quách Khắc Dương - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh cho biết: “Trong giai đoạn đầu triển khai quy trình mới, hệ thống phần mềm và việc liên thông dữ liệu còn phát sinh lỗi kỹ thuật; một số hồ sơ liên quan đến nghĩa vụ tài chính hoặc xác minh nguồn gốc đất kéo dài, dẫn đến hiển thị quá hạn trên hệ thống. Tuy nhiên, với các giải pháp đồng bộ, chúng tôi đã từng bước khắc phục, không để phát sinh hồ sơ quá hạn mới, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan liên quan”.

Nhờ sự vào cuộc tích cực và quyết liệt, số lượng hồ sơ chậm muộn thuộc lĩnh vực đất đai đã giảm mạnh. Chỉ sau 1 tháng triển khai cao điểm, số hồ sơ quá hạn đến nay chỉ còn 84 hồ sơ. Tính từ tháng 7/2025 đến nay, toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã tiếp nhận trên 217.500 hồ sơ, giải quyết hơn 194.000 hồ sơ; tỷ lệ hồ sơ quá hạn giảm sâu từ 21,6% (7.079 hồ sơ) vào tháng 1/2026 xuống còn khoảng 0,4% vào giữa tháng 4/2026.

Kết quả này không chỉ thể hiện sự quyết tâm của ngành tài nguyên và môi trường trong cải cách thủ tục hành chính, mà còn cho thấy hiệu quả của việc chuyển từ “chiến dịch cao điểm” sang “tác phong thường xuyên”. Qua đó, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Hà Giang